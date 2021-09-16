Меркель з Макроном обговорили Афганістан, Україну і Білорусь

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон і надалі виступають за тісну координацію зусиль двох країн з міжнародних питань. Під час зустрічі у Парижі у четвер, 16 вересня, вони обговорили ситуацію в Афганістані, а також відносини зі східними сусідками ЄС - Україною та Білоруссю. Макрон також наголосив, що скоординована європейська лінія необхідна також у питаннях відносин з країнами регіону Сахель, Лівією та Іраном.

Головною темою розмови лідерів двох держав стала ситуація в Афганістані. Перед початком зустрічі Меркель зазначила, що йдеться також про те, що означатиме виведення контингенту НАТО з цієї країни для подальших операцій у боротьбі з тероризмом, повідомляє інформагенція dpa. Макрон теж зауважив, що необхідно обговорити, які висновки варто зробити європейцям з цієї ситуації.

Меркель та Макрон висловилися також за підтримку сусідніх з Афганістаном країн, які приймають афганських біженців. За словами президента Франції, Париж і надалі намагатиметься вивезти з країни європейців та афганців, які опинилися під загрозою. Макрон також зауважив, що потрібно пильно стежити за ставленням радикального ісламістського руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, до терористичних організацій.

Обговорення ситуації в Україні

Ще перед початком зустрічі французький президент повідомив про намір обговорити ситуацію в Україні й Білорусі. "Ми обговоримо наших східних сусідів, зокрема, ситуацію в Україні та Білорусі", - цитує Макрона агенція "Інтерфакс". Своєю чергою Меркель заявила, що обговорить з Макроном, "чи можливий успіх у рамках "нормандського формату". "Зараз в Україні складна ситуація, прогресу мало", - наголосила німецька канцлерка.

Майбутнє Євросоюзу

Крім того, політики мають намір обговорити майбутнє Євросоюзу, зазначила Меркель. Восени і під час головування Франції в ЄС, яке розпочнеться з січня наступного року, мають бути ухвалені важливі рішення. Канцлерка запевнила Макрона, що Німеччина також під час перехідного періоду після парламентських виборів у країні залишатиметься надійним партнером Франції. Меркель наголосила, що з німецького боку буде зроблене все можливе, що у прийнятті важливих рішень не було затримок. Одна з важливих тем, яка стоїть на порядку денному, це питання захисту клімату, додала очільниця німецького уряду.

Макрон також зазначив, що нинішній візит Меркель до Парижа - не останній, і лідери спільно продовжать працювати над вирішенням великих проблем. Раніше Єлисейський палац повідомляв, що прощальний візит Меркель відбудеться до Франції вже після виборів до Бундестагу.