Меркель з Макроном обговорили Афганістан, Україну і Білорусь

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон наголосили на важливості спільного підходу двох країн до багатьох міжнародних питань.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон і надалі виступають за тісну координацію зусиль двох країн з міжнародних питань. Під час зустрічі у Парижі у четвер, 16 вересня, вони обговорили ситуацію в Афганістані, а також відносини зі східними сусідками ЄС - Україною та Білоруссю. Макрон також наголосив, що скоординована європейська лінія необхідна також у питаннях відносин з країнами регіону Сахель, Лівією та Іраном.
Головною темою розмови лідерів двох держав стала ситуація в Афганістані. Перед початком зустрічі Меркель зазначила, що йдеться також про те, що означатиме виведення контингенту НАТО з цієї країни для подальших операцій у боротьбі з тероризмом, повідомляє інформагенція dpa. Макрон теж зауважив, що необхідно обговорити, які висновки варто зробити європейцям з цієї ситуації.
Меркель та Макрон висловилися також за підтримку сусідніх з Афганістаном країн, які приймають афганських біженців. За словами президента Франції, Париж і надалі намагатиметься вивезти з країни європейців та афганців, які опинилися під загрозою. Макрон також зауважив, що потрібно пильно стежити за ставленням радикального ісламістського руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, до терористичних організацій.
Ще перед початком зустрічі французький президент повідомив про намір обговорити ситуацію в Україні й Білорусі. "Ми обговоримо наших східних сусідів, зокрема, ситуацію в Україні та Білорусі", - цитує Макрона агенція "Інтерфакс". Своєю чергою Меркель заявила, що обговорить з Макроном, "чи можливий успіх у рамках "нормандського формату". "Зараз в Україні складна ситуація, прогресу мало", - наголосила німецька канцлерка.
Крім того, політики мають намір обговорити майбутнє Євросоюзу, зазначила Меркель. Восени і під час головування Франції в ЄС, яке розпочнеться з січня наступного року, мають бути ухвалені важливі рішення. Канцлерка запевнила Макрона, що Німеччина також під час перехідного періоду після парламентських виборів у країні залишатиметься надійним партнером Франції. Меркель наголосила, що з німецького боку буде зроблене все можливе, що у прийнятті важливих рішень не було затримок. Одна з важливих тем, яка стоїть на порядку денному, це питання захисту клімату, додала очільниця німецького уряду.
Макрон також зазначив, що нинішній візит Меркель до Парижа - не останній, і лідери спільно продовжать працювати над вирішенням великих проблем. Раніше Єлисейський палац повідомляв, що прощальний візит Меркель відбудеться до Франції вже після виборів до Бундестагу.