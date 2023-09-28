Мельник: Бразилія може сприяти миру Росії з Україною

На думку Андрія Мельника, Бразилія здатна відігравати в Латинській Америці одну з провідних ролей у мирному процесі. Посол України закликав Бразилію постачати його країні оборонні озброєння.

Бразилія могла б відігравати в Латинській Америці одну з провідних ролей у мирному врегулюванні між Україною і Росією. Таку думку висловив в інтерв'ю DW у четвер, 28 вересня, новий посол України в Бразилії Андрій Мельник. "Бразилії призначено відігравати активнішу роль із цілої низки причин. Ми хочемо миру. Бразилія може допомогти підготувати підґрунтя для мирних переговорів", - сказав дипломат.

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Мельник, який раніше обіймав посаду посла в Німеччині, наголосив, що міцний мир можливий лише за умови відновлення суверенітету України в кордонах 1991 року. "Для мене як громадянина України, а не тільки як дипломата або посла, не може бути іншого виходу, крім звільнення Україною всіх окупованих територій, включно з Кримом. Іншими словами, ми зможемо говорити про міцний мир лише після того, як Україна відновить свої кордони 1991 року", - зазначив він.

Андрій Мельник зазначив, що для досягнення міцного миру недостатньо припинення вогню. "Може статися те саме, що сталося з мінськими угодами, які не були виконані, багато країн ігнорували це і в результаті на нашій території розгорілася велика війна", - пояснив він.

Сподівання на зброю від Бразилії та саміт G20 у Ріо-де-Жанейро

В інтерв'ю DW посол України також закликав Бразилію постачати оборонну зброю його країні. "Постачання озброєнь для оборонних систем, таких як Gepard, переданих нам Німеччиною 2022 року, можуть врятувати життя. Це не означатиме участі в бойових діях або вибору на користь тієї чи іншої сторони конфлікту. Вони допоможуть нашим військовим "закрити небо" і зробити міста безпечнішими", - сказав український дипломат.

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Андрій Мельник також висловив сподівання на те, що президента України Володимира Зеленського запросять на саміт країн "Великої двадцятки" в Ріо-де-Жанейро 2024 року, щоб пояснити світовій спільноті позицію Києва, навіть якщо Україна і не є членом G20.

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