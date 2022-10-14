Експосол України в ФРН Мельник залишає Німеччину

Андрій Мельник заявив, що повертається додому з чистим сумлінням і виконаним обов'язком перед Україною. На посаді посла його замінить Олексій Макеєв.

Колишній посол України в ФРН Андрій Мельник попрощався з Німеччиною. "Повертаюся додому з чистим сумлінням і відчуттям, що свій обов’язок перед Україною я виконав", - написав він у своєму Twitter у ніч на п'ятницю, 14 жовтня. Дипломат подякував "дорогим німецьким друзям" за терпіння.

Президент України Володимир Зеленський на початку липня підписав указ про звільнення Мельника з посади. Послом України в Німеччині він був більше семи років - з 2015 року. На цій посаді його замінить 46-річний Олексій Макеєв.

Різкі висловлювання Мельника і закиди на адресу Берліна

Андрій Мельник став відомий тим, що неодноразово вимагав від уряду Німеччини додаткових поставок зброї після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

У травні Мельник спричинив черговий скандал критикою на адресу канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) через небажання останнього їхати в Україну після того, як там відмовилися приймати президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier). Український посол заявив тоді, що глава німецького уряду "вдає із себе ображеного". При цьому він використав яскравий ідіоматичний вираз, який у дослівному перекладі українською звучить як "грати в ображену ліверну ковбасу" ("beleidigte Leberwurst spielen"). Коли ж цей вислів спричинив скандал, Мельник не вибачився одразу перед Шольцем.

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І лише півтора місяця потому Мельник визнав використаний ним вислів "дипломатично недоречним". "Це висловлювання, про яке я, оглядаючись назад, звісно, жалкую", - сказав Андрій Мельник в інтерв'ю Der Spiegel, запевнивши, що хоче вибачитися перед Олафом Шольцем під час особистої зустрічі й надіслав запит до канцелярії Шольца щодо можливості зустрічі перед від'їздом із країни.

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