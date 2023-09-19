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ПолітикаБразилія

Лула в ООН закликав до переговорів для завершення війни

Максим Сидоржевський | Степан Смишляєв
19 вересня 2023 р.

"Необхідно працювати над створенням простору для переговорів" для завершення війни, заявив президент Бразилії в ООН. Він також висловив думку, що "багато інвестується в озброєння і дуже мало в розвиток".

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Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва під час виступу на Генасамблеї ООН
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва на Генасамблеї ООН закликав до переговорів для припинення війни Росії проти УкраїниФото: ED JONES/AFP/Getty Images

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва закликав до переговорів для припинення війни Росії проти України, заявивши, що "жодне рішення не буде довготривалим, якщо воно не базуватиметься на діалозі".

Виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вівторок, 19 вересня, Лула наголосив, що "необхідно працювати над створенням простору для переговорів" для завершення війни. "Багато інвестується в озброєння і дуже мало в розвиток", - додав він, пише AFP.

Лула і Зеленський нарешті зустрінуться

Лула, якому на Заході закидають занадто м'яку позицію щодо Росії після її вторгнення в Україну, має зустрітися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї у середу, 20 вересня.

Раніше Зеленський намагався зустрітися з Лулою віч-на-віч на саміті Великої сімки (G7) в Японії в травні, але зустріч так і не відбулася. Відносини між Зеленським і Лулою залишаються напруженими, оскільки Лула раніше заявляв, що український лідер несе "таку ж відповідальність" за війну, як і російський президент Володимир Путін, і відмовився приєднатися до західних країн у запровадженні санкцій проти Росії або постачанні зброї в Україну.

Сумнівні "мирні ініціативи" Бразилії

Лула намагався позиціонувати Бразилію як потенційного посередника в конфлікті разом з іншими "нейтральними" країнами, включаючи Китай, Індію та Індонезію. Втім, посередницька позиція Бразилії почасту полягає в пропозиціях активніше залучати РФ до участі в різних майданчиках. Востаннє з такою пропозицією Бразіліа виступила під час перемовин у Джидді у серпні.

Також обурення в Україні і на Заході викликали його заяви про те, що Києву варто поступитися Кримом Росії задля завершення війни, а Північноатлантичний альянс (НАТО) повинен припинити постачати зброю Україні, адже таким чином він "затягує війну".

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