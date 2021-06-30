Матч Україна-Англія: прогноз кота з Даунінг-стріт, заклики Джонсона і Зеленського

Напередодні чвертьфінального матчу Чемпіонату Європи з футболу між збірними України та Англії, який пройде у суботу, 3 липня, в Римі, офіс британського прем'єр-міністра оприлюднив у своєму Twitter жартівливий прогноз результату поєдинку. На відео головний мишолов урядової резиденції Ларрі обрав англійський прапор, спрогнозувавши таким чином перемогу англійської збірної.

Британський прем'єр Борис Джонсон своєю чергою записав відео на підтримку команди "трьох левів" на тлі великого англійського прапора перед резиденцією. Джонсон також закликав до толерантності. "Дискримінації - не місце в футболі, і ми хочемо забезпечити радісне та інклюзивне середовище для всіх", - написав він. Джонсон побажав англійській збірній удачі в матчі з українцями та запевнив у підтримці вболівальників.

Тим часом президент України Володимир Зеленський у день матчу в пості у соцмережі Facebook повідомив, що спілкувався за допомогою відеозв'язку з українською командою. "Хлопці, ловіть свою гру, думайте лише про перемогу, а ми зробимо все, щоб ви ні на мить не забували: з вами на полі - 40 мільйонів українців!", - закликав президент України.

Україна - вперше у чвертьфіналі Чемпіонату Європи

Нагадаємо, збірна Англії в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 у Лондоні перемогла своїх принципових супеників німців 2:0. Українці пробилися до чвертьфіналу після перемоги над Швецією у додатковий час 2:1. Українська збірна вперше в історії вийшла в 1/4 європейської першості.

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Матч між командами України та Англії відбудеться на Олімпійському стадіоні в Римі. Напередодні Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заблокувала всі квитки, продані англійським уболівальникам на цей матч. Це рішення пов'язано з тим, що в Італії діє п'ятиденний карантин для осіб, які в'їжджають в країну з Великобританії через поширення в острівній державі дельта-варіанту коронавірусу. Уряд Великобританії також закликав уболівальників не їхати у Рим на матч. Італійська поліція обіцяла посилений контроль.

Напередодні визначилася перша півфінальна пара. 6 липня у Лондоні в півфіналі зіграють збірні Італії та Іспанії. Напередодні іспанці в серії післяматчевих пенальті перемогли швейцарців, а італійці здолали бельгійців. Суперник у півфіналі переможця пари Україна-Англія визначиться у матчі Чехія-Данія, який відбудеться у Баку.