У Лондоні сподіваються на перемогу Англії на Євро-2020

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон сподівається, що збірна Англії з футболу виграє Євро-2020. Джонсон заявив про це в середу, 20 червня, у британському парламенті після того, як збірна Англії попереднього дня перемогла збірну Німеччини з рахунком 2:0 і вийшла до чвертьфіналу чемпіонату. Це була перша з 1966 року перемога англійців над німцями на стадії плей-оф на світових чи європейських першостях.

"Ми бажаємо вам усього найкращого під час матчу з Україною в суботу (3 липня. - Ред.) і ми всі триматимемо кулаки, щоб цього разу футбол усупереч усім очікуванням нарешті знову повернувся додому", - цитує Джонсона інформагенція dpa. Вислів "футбол повертається додому" - цитата з пісні "Football is coming home", одного з найпопулярніших футбольних гімнів у Англії.

Англійці 3 липня проведуть поєдинок зі збірною України на Олімпійському стадіоні в Римі. Збірна України 29 червня здолала збірну Швеції в додатковий час 2:1.

Англійським фанам радять не летіти до Італії

Уряд у Лондоні закликав британських футбольних вболівальників не летіти до Італії на матч збірних Англії та України. Чинні правила передбачають в Італії п'ятиденний карантин для туристів, які прибувають із Великобританії. Після повернення додому з Італії британські фанати муситимуть відбути 10-денний карантин, повідомляє інформагенція AFP.

Італійське міністерство внутрішніх справ анонсувало посилений контроль в аеропортах, на вокзалах і автомагістралях перед чвертьфіналом Євро-2020 у Римі. У відомстві попередили, що не робитимуть винятків для англійських футбольних фанатів.

Попри успішну кампанію з вакцинації, у Великобританії нині стрімко поширюється дельта-варіант коронавірусу. Цей варіант вірусу вважають заразливішим за інші.