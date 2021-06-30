У Лондоні сподіваються на перемогу Англії на Євро-2020
Борис Джонсон сподівається, що збірній Англії вдасться стати чемпіоном Європи з футболу. 3 липня англійці гратимуть зі збірною України в Римі. Британським фанатам радять не їхати на матч через коронавірус.
Вболівальники в Лондоні святкують перемогу збірної Англії над Німеччиною в 1/8 фіналу Євро-2020
"Ми бажаємо вам усього найкращого під час матчу з Україною в суботу (3 липня. - Ред.) і ми всі триматимемо кулаки, щоб цього разу футбол усупереч усім очікуванням нарешті знову повернувся додому", - цитує Джонсона інформагенція dpa. Вислів "футбол повертається додому" - цитата з пісні "Football is coming home", одного з найпопулярніших футбольних гімнів у Англії.
Уряд у Лондоні закликав британських футбольних вболівальників не летіти до Італії на матч збірних Англії та України. Чинні правила передбачають в Італії п'ятиденний карантин для туристів, які прибувають із Великобританії. Після повернення додому з Італії британські фанати муситимуть відбути 10-денний карантин, повідомляє інформагенція AFP.
Італійське міністерство внутрішніх справ анонсувало посилений контроль в аеропортах, на вокзалах і автомагістралях перед чвертьфіналом Євро-2020 у Римі. У відомстві попередили, що не робитимуть винятків для англійських футбольних фанатів.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Лондон - стадіон "Вемблі"
Фінал першості відбудеться в Лондоні! Перебудований стадіон "Вемблі", який вміщує 90 тисяч глядачів, стане найбільшою та найважливішою ареною Євро-2020. Споруда справді вражає, хоч і втратила історичний блиск свого попередника - "Старого Вемблі". На "Вемблі" пройдуть вісім матчів першості, зокрема обидва півфінали та фінал. Але чи дійде до нього англійська збірна?
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Мюнхен - Allianz Arena
Allianz Arena є гордістю мюнхенського клубу "Баварія". Це суто футбольний стадіон, який має 67812 місць та відповідає найвищим стандартам УЄФА. Особливої уваги вартий овальний фасад споруди з підсвіткою. Під час Євро-2020 Мюнхен прийматиме три матчі групової стадії, в яких братиме участь німецька збірна, а також чвертьфінал першості.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Рим - Олімпійський стадіон
Олімпійський стадіон у Римі вміщує 72700 глядачів, але потребує реконструкції. На цій арені проходив ще Чемпіонат світу з легкої атлетики 1987 року. Стадіон також був свідком успіхів німецької збірної на Євро-1980 та Чемпіонаті світу з футболу 1990 року. У Римі відбудуться три матчі групового етапу та чвертьфінал Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Баку - Олімпійський стадіон
Відкритий у березні 2015 року Олімпійський стадіон Азербайджану вміщує 69870 глядачів. Саме сюди переїхала з республіканського стадіону імені Тофіка Бахрамова азербайджанська футбольна збірна. А в 2019 році на бакинському Олімпійському стадіоні "Челсі" переміг "Арсенал" у фіналі Ліги Європи. На Євро-2020 Баку прийматиме три матчі групового етапу та чвертьфінал турніру.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Санкт-Петербург - Крестовський стадіон
Крестовський стадіон у Санкт-Петербурзі, відомий також як "Газпром Арена", був зведений до Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Арена вміщує 69 тисяч глядачів та стоїть на місці старого стадіону імені Кірова, який було знесено в 2006 році. На будівництво нової арени витратили приблизно 930 мільйонів євро. У Санкт-Петербурзі відбудуться три матчі групового раунду та чвертьфінал Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Копенгаген - стадіон "Паркен"
"Паркен" є домашньою ареною футбольного клубу "Копенгаген" та одним з найменших стадіонів, що приймають матчі Євро-2020. Він вміщує лише 38 тисяч глядачів. На його користь, однак, зіграли чудова інфраструктура столиці Данії та сучасний характер стадіону. Перший матч на ньому зіграли в 1992 році збірні Данії та Німеччини. На "Паркені" пройдуть три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Амстердам - "Йоган Кройф Арена"
Названа на честь легендарного нідерландського футболіста арена є одним з найбільш інноваційних стадіонів Євро-2020. Споруда вміщує 52960 глядачів, має дах, що може повністю закрити поле, та систему освітлення, що контролює зростання газонної трави. Тут уже проходили матчі Євро-2000. 21 рік по тому Амстердам прийме три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу європейської першості.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Бухарест - Національний стадіон
Новий Національний стадіон збудували в Бухаресті у 2008-2011 роках замість старого однойменного стадіону, який стояв на тому ж місці з 1953 року. Арена вміщує 55600 глядачів та приймає матчі збірної Румунії з футболу. Тут відбудуться три матчі групового раунду та матч 1/8 фіналу Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Севілья - Олімпійський стадіон
Оскільки два головні клуби міста ("Реал Бетіс" і "Севілья") мають свої власні стадіони, на Олімпійському рідко відбуваються футбольні матчі. Стадіон вміщує 57619 глядачів. Спочатку планувалося, що матчі першості в Іспанії прийме Більбао, але в УЄФА вирішили замінити це місто на Севілью, оскільки регіональний уряд Країни Басків не міг гарантувати присутність глядачів під час пандемії коронавірусу.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Будапешт - "Пушкаш Арена"
Стадіон, який є домашньою ареною збірної Угорщини, носить ім'я Ференца Пушкаша - одного з найкращих футболістів в історії угорського футболу. Останніми тижнями його часто використовували як альтернативне місце проведення матчів Ліги чемпіонів. На Євро-2020 арена прийме три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Глазго - стадіон "Гемпден-Парк"
До 1950 року, коли в Ріо-де-Жанейро відкрили "Маракану", "Гемпден-Парк", що вміщує 52500 глядачів, був найбільшим футбольним стадіоном світу. На домашній арені збірної Шотландії пройдуть три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу Євро-2020. Утім, матч збірних Шотландії та Англії відбудеться в Лондоні на "Уемблі".