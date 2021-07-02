 Євро-2020: Італія перемагає Бельгію та виходить у півфінал | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2021

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Євро-2020: Італія перемагає Бельгію та виходить у півфінал

Збірна Італії пробилася до півфіналу Євро-2020, перемігши бельгійців з рахунком 2:1. У матчі за вихід у фінал італійці зіграють з іспанцями.

Італійці святкують перший гол у матчі. Збірна Італії пройшла у півфінал Євро-2020

Італійці святкують перший гол у матчі. Збірна Італії пройшла у півфінал Євро-2020

Збірна Італії стала півфіналістом Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. У чвертьфінальному матчі у п'ятницю, 2 липня, у Мюнхені італійці перемогли команду Бельгії з рахунком 2:1.

Видовищний перший тайм

Матч команд, які були серед фаворитів на перемогу в турнірі, розпочався на високих швидкостях. Перший тайм виявився насиченим подіями. М'яч на 13-ій хвилині побував у сітці воріт бельгійців, однак, як встановили судді за допомогою відеоасистента, Леонардо Бонуччі перебував у офсайді.

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На 22-ій хвилині після потужного удару Кевіна Де Брейне свою воротарську майстерність продемонстрував голкіпер "скуадри адзурри" Джанлуїджі Доннарумма. А за кілька хвилин він вже відбив удар у нижній кут від Ромелу Лукаку.

Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував ворота італійців

Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував ворота італійців

Італійці відповідали швидкими випадами і саме вони відкрили рахунок. На 31-ій хвилині Ніколо Барелла у штрафному майданчику на невеликому просторі розібрався з кількома захисниками "червоних дияволів" та пробив недосяжно для одного з найкращих голкіперів світу Тібо Куртуа.

Ніколо Барелла святкує гол у ворота бельгійців

Ніколо Барелла святкує гол у ворота бельгійців

А на 44-ій хвилині "скуадра адзурра" подвоїла перевагу. Прекрасний гол забив нападник італійців Лоренцо Інсіньє: з-за меж штрафного майданчика він потужним ударом відправив м'яч у дальній кут воріт.

Нападник італійців Лоренцо Інсіньє забив прекрасний гол, який вирішив долю матчу

Нападник італійців Лоренцо Інсіньє забив прекрасний гол, який вирішив долю матчу

Утім, як з'ясувалося, це ще не всі події у таймі: словенський арбітр Славко Вінчич вже у доданий до першої половини гри час поставив пенальті у ворота італійців. 11-метровий впевнено реалізував Ромелу Лукаку. На перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь Італії.

Ромелу Лукаку з пенальті скорочує відставання в рахунку

Ромелу Лукаку з пенальті скорочує відставання в рахунку

Італійці втримали перевагу

Другий тайм розпочався дещо спокійніше: бельгійці шукали шляхи до воріт Доннарумми. На 61-ій хвилині Лукаку мав прекрасний шанс зрівняти рахунок, однак не зміг біля дальньої стійки замкнути передачу Де Брейне - італійців виручив захисник Леонардо Спінацолла.

Ромелу Лукаку не скористався нагодою зрівняти рахунок

Ромелу Лукаку не скористався нагодою зрівняти рахунок

За кілька хвилин Спінацолла міг вирішити долю матчу, однак не забив з вигідної позиції.

Команди продовжували обмінюватися небезпечними атаками, однак змінити рахунок у матчі не змогли - 2:1 на користь Італії.

У півфіналі збірна Італії зіграє 6 липня у Лондоні з командою Іспанії, яка раніше цього дня у серії післяматчевих пенальті перемогла швейцарців. Цей матч стане повторенням фіналу Євро-2012 у Києві. Нагадаємо, тоді сильнішими виявилися іспанці, які перемогли 4:0.

Дві інші чвертьфінальні пари зіграють 3 липня: у Баку визначатимуть півфіналіста Чехія та Данія, а вРимі на Олімпійському стадіоні боротимуться за путівку до півфіналу команди Англії та України.

Другий пвфінал пройде 7 липня також у Лондоні на "Вемблі", фінал - там же 11 липня.

  • Отто Регаґель, 2004 рік

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    Іноді програємо ми, іноді виграють інші. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.

    Отто Регаґель (Otto Rehhagel, * 1938)

  • Франц Беккенбауер, 1976 рік

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    Поза грою - це тоді, коли суддя свистить. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • ЧС-1954

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    Наступна гра завжди найважча. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Уве Зеелер, 1966 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Центральний нападник більшу частину свого життя проводить у штрафному майданчику. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.

    Уве Зеелер (Uwe Seeler, * 1936)

  • Берті Фоґтс, 1979 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Якщо я піду по воді, мої критики скажуть, що я навіть плавати не вмію. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)

  • Роланд Вольфарт, 1990 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Два гольові моменти, один гол - це я називаю стовідсотковим результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.

    Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

  • Удо Латтек (праворуч) та Дієго Марадона, 1982 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Вони грають тактично добре, хоча грають без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.

    Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

  • Франц Беккенбауер, 2006 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Знаєте, кому я найбільше співчував? М'ячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • Зепп Герберґер, 1955 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    М'яч круглий, і матч триває 90 хвилин. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Берті Фоґтс і Юрґен Клінсман, 1997 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Секс перед грою? Мої хлопці самі можуть вирішувати, чи хочуть вони. Але тільки не в перерві між таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)


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