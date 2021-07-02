Євро-2020: Італія перемагає Бельгію та виходить у півфінал

Збірна Італії стала півфіналістом Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. У чвертьфінальному матчі у п'ятницю, 2 липня, у Мюнхені італійці перемогли команду Бельгії з рахунком 2:1.

Видовищний перший тайм

Матч команд, які були серед фаворитів на перемогу в турнірі, розпочався на високих швидкостях. Перший тайм виявився насиченим подіями. М'яч на 13-ій хвилині побував у сітці воріт бельгійців, однак, як встановили судді за допомогою відеоасистента, Леонардо Бонуччі перебував у офсайді.

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На 22-ій хвилині після потужного удару Кевіна Де Брейне свою воротарську майстерність продемонстрував голкіпер "скуадри адзурри" Джанлуїджі Доннарумма. А за кілька хвилин він вже відбив удар у нижній кут від Ромелу Лукаку.

Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував ворота італійців

Італійці відповідали швидкими випадами і саме вони відкрили рахунок. На 31-ій хвилині Ніколо Барелла у штрафному майданчику на невеликому просторі розібрався з кількома захисниками "червоних дияволів" та пробив недосяжно для одного з найкращих голкіперів світу Тібо Куртуа.

Ніколо Барелла святкує гол у ворота бельгійців

А на 44-ій хвилині "скуадра адзурра" подвоїла перевагу. Прекрасний гол забив нападник італійців Лоренцо Інсіньє: з-за меж штрафного майданчика він потужним ударом відправив м'яч у дальній кут воріт.

Нападник італійців Лоренцо Інсіньє забив прекрасний гол, який вирішив долю матчу

Утім, як з'ясувалося, це ще не всі події у таймі: словенський арбітр Славко Вінчич вже у доданий до першої половини гри час поставив пенальті у ворота італійців. 11-метровий впевнено реалізував Ромелу Лукаку. На перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь Італії.

Ромелу Лукаку з пенальті скорочує відставання в рахунку

Італійці втримали перевагу

Другий тайм розпочався дещо спокійніше: бельгійці шукали шляхи до воріт Доннарумми. На 61-ій хвилині Лукаку мав прекрасний шанс зрівняти рахунок, однак не зміг біля дальньої стійки замкнути передачу Де Брейне - італійців виручив захисник Леонардо Спінацолла.

Ромелу Лукаку не скористався нагодою зрівняти рахунок

За кілька хвилин Спінацолла міг вирішити долю матчу, однак не забив з вигідної позиції.

Команди продовжували обмінюватися небезпечними атаками, однак змінити рахунок у матчі не змогли - 2:1 на користь Італії.

У півфіналі збірна Італії зіграє 6 липня у Лондоні з командою Іспанії, яка раніше цього дня у серії післяматчевих пенальті перемогла швейцарців. Цей матч стане повторенням фіналу Євро-2012 у Києві. Нагадаємо, тоді сильнішими виявилися іспанці, які перемогли 4:0.

Дві інші чвертьфінальні пари зіграють 3 липня: у Баку визначатимуть півфіналіста Чехія та Данія, а вРимі на Олімпійському стадіоні боротимуться за путівку до півфіналу команди Англії та України.

Другий пвфінал пройде 7 липня також у Лондоні на "Вемблі", фінал - там же 11 липня.