 Євро-2020: Іспанія стала першим півфіналістом чемпіонату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2021

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Євро-2020: Іспанія стала першим півфіналістом чемпіонату

Збірна Іспанії у серії післяматчевих пенальті в матчі 1/4 фіналу перемогла команду Швейцарії. У півфіналі іспанці зіграють з переможцем пари Бельгія-Італія.

Фтболісти збірної Іспанії святкують перший гол у матчі

Фтболісти збірної Іспанії святкують перший гол у матчі

На Чемпіонаті Європи з футболу 2020 року визначився перший півфіналіст. Ним стала збірна Іспанії, яка у чвертьфінальному матчі у п'ятницю, 2 липня, у Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні перемогла у серії післяматчевих пенальті команду Швейцарії з рахунком 3:1. Основний та додатковий час матчу закінчилися унічию 1:1.

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10-ий автогол Євро-2020

Фаворити протистояння іспанці відкрили рахунок вже на 8-ій хвилині: після сильного удару захисника "червоної фурії" Жорді Альби з-за меж штрафного майданчика м'яч від ноги гравця збірної Швейцарії Деніса Закарії (Denis Zakaria) зрикошетив у сітку воріт воротаря Янна Зоммера (Yann Sommer).

Воротар швейцарців Янн Зоммер був безсилим після рикошету від ноги Деніса Закарії

Воротар швейцарців Янн Зоммер був безсилим після рикошету від ноги Деніса Закарії

Цей автогол швейцарця став вже десятим голом у свої ворота на цій першості - на всіх фінальних турнірах європейських першостей з 1960-го по 2016 рік було забито лише дев'ять автоголів.

Перший тайм пройшов за домінування іспанців, однак без небезпечних моментів для взяття воріт.

Другий тайм: гол та вилучення у швейцарців

На початку другого тайму активніше заграли швейцарці та створили кілька нагод зрівняти рахунок. Утім, досягти бажаного змогли лише на 68-ій хвилині за допомоги захисників іспанців: непорозуміння між останніми призвело до того, що м'яч відскочив до півзахисника швейцарців Ремо Фройлера (Remo Freuler), той віддав у штрафному пас на Джердана Шачірі (Xherdan Shaqiri) і капітан збірної Швейцарії точно пробив у нижній кут воріт повз голкіпера Унаї Сімона.

Джердан Шачірі зрівнює рахунок у матчі

Джердан Шачірі зрівнює рахунок у матчі

На 77-ій хвилині матчу англійський суддя Майкл Олівер за грубий підкат проти Жерара Морено вилучив з поля Ремо Фройлера, утім скористатися чисельною перевагою до кінця основного часу матчу іспанцям не вдалося - нічия 1:1 після 90 хвилин гри.

Іспанці в овертаймі тиснуть, але не забивають

Додаткові пів години матчу пройшли за повної переваги іспанців. На початку додаткового часу непогану нагоду забити гол мав Жерар Морено, однак, замикаючи простріл Альби, пробив повз ворота.  А невдовзі вже й сам Альба небезпечно пробивав по воротах Зоммера. Ще один гольовий момент Морено не реалізував на 101-ій хвилині - швейцарців врятував Зоммер. Був воротар на висоті і за пару хвилин, коли відбив ще один небезпечний удар іспанців. Не дозволив він відзначитися іспанцям у ще кількох епізодах до кінця додаткового часу.

Янн Зоммер став героєм матчу, чимало разів рятуючи свою команду

Янн Зоммер став героєм матчу, чимало разів рятуючи свою команду

Серія пенальті: промах Бускетса не став вирішальним

Уже перший удар у серії післяматчевих пенальті виявився хибним - капітан іспанців Серхіо Бускетс влучив у стійку. Утім швейцарці, після першого забитого 11-метрового не реалізували подальші три удари. Вирішальний 11-метровий у іспанців забив Мікель Оярсабаль - 3:1 у серії пенальті.

Іспанці, чемпіони Європи 1964-го, 2008-го та 2012 року, йдуть далі в турнірі, можливо, до четвертого титулу.

Нагадаємо, швейцарці на стадії 1/8 фіналу у серії післяматчевих пенальті перемогли чинних чемпіонів світу французів, а іспанці у видовищному матчі в додатковий час здолали хорватів.

Суперник іспанців у півфіналі визначиться пізніше цього дня у Мюнхені, де зіграють збірні Бельгії та Італії. Дві інші чвертьфінальні пари зіграють завтра: у Баку визначатимуть півфіналіста Чехія та Данія, в а Римі на Олімпійському стадіоні боротимуться за путівку до півфіналу  команди Англії та України.

Півфінали пройдуть 6-го та 7 липня у Лондоні на "Вемблі", фінал - там же 11 липня.

  • Отто Регаґель, 2004 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Іноді програємо ми, іноді виграють інші. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.

    Отто Регаґель (Otto Rehhagel, * 1938)

  • Франц Беккенбауер, 1976 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Поза грою - це тоді, коли суддя свистить. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • ЧС-1954

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Наступна гра завжди найважча. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Уве Зеелер, 1966 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Центральний нападник більшу частину свого життя проводить у штрафному майданчику. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.

    Уве Зеелер (Uwe Seeler, * 1936)

  • Берті Фоґтс, 1979 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Якщо я піду по воді, мої критики скажуть, що я навіть плавати не вмію. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)

  • Роланд Вольфарт, 1990 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Два гольові моменти, один гол - це я називаю стовідсотковим результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.

    Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

  • Удо Латтек (праворуч) та Дієго Марадона, 1982 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Вони грають тактично добре, хоча грають без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.

    Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

  • Франц Беккенбауер, 2006 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Знаєте, кому я найбільше співчував? М'ячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • Зепп Герберґер, 1955 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    М'яч круглий, і матч триває 90 хвилин. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Берті Фоґтс і Юрґен Клінсман, 1997 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Секс перед грою? Мої хлопці самі можуть вирішувати, чи хочуть вони. Але тільки не в перерві між таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)


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