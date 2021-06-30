Євро-2020: Іспанія стала першим півфіналістом чемпіонату

На Чемпіонаті Європи з футболу 2020 року визначився перший півфіналіст. Ним стала збірна Іспанії, яка у чвертьфінальному матчі у п'ятницю, 2 липня, у Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні перемогла у серії післяматчевих пенальті команду Швейцарії з рахунком 3:1. Основний та додатковий час матчу закінчилися унічию 1:1.

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10-ий автогол Євро-2020

Фаворити протистояння іспанці відкрили рахунок вже на 8-ій хвилині: після сильного удару захисника "червоної фурії" Жорді Альби з-за меж штрафного майданчика м'яч від ноги гравця збірної Швейцарії Деніса Закарії (Denis Zakaria) зрикошетив у сітку воріт воротаря Янна Зоммера (Yann Sommer).

Воротар швейцарців Янн Зоммер був безсилим після рикошету від ноги Деніса Закарії

Цей автогол швейцарця став вже десятим голом у свої ворота на цій першості - на всіх фінальних турнірах європейських першостей з 1960-го по 2016 рік було забито лише дев'ять автоголів.

Перший тайм пройшов за домінування іспанців, однак без небезпечних моментів для взяття воріт.

Другий тайм: гол та вилучення у швейцарців

На початку другого тайму активніше заграли швейцарці та створили кілька нагод зрівняти рахунок. Утім, досягти бажаного змогли лише на 68-ій хвилині за допомоги захисників іспанців: непорозуміння між останніми призвело до того, що м'яч відскочив до півзахисника швейцарців Ремо Фройлера (Remo Freuler), той віддав у штрафному пас на Джердана Шачірі (Xherdan Shaqiri) і капітан збірної Швейцарії точно пробив у нижній кут воріт повз голкіпера Унаї Сімона.

Джердан Шачірі зрівнює рахунок у матчі

На 77-ій хвилині матчу англійський суддя Майкл Олівер за грубий підкат проти Жерара Морено вилучив з поля Ремо Фройлера, утім скористатися чисельною перевагою до кінця основного часу матчу іспанцям не вдалося - нічия 1:1 після 90 хвилин гри.

Іспанці в овертаймі тиснуть, але не забивають

Додаткові пів години матчу пройшли за повної переваги іспанців. На початку додаткового часу непогану нагоду забити гол мав Жерар Морено, однак, замикаючи простріл Альби, пробив повз ворота. А невдовзі вже й сам Альба небезпечно пробивав по воротах Зоммера. Ще один гольовий момент Морено не реалізував на 101-ій хвилині - швейцарців врятував Зоммер. Був воротар на висоті і за пару хвилин, коли відбив ще один небезпечний удар іспанців. Не дозволив він відзначитися іспанцям у ще кількох епізодах до кінця додаткового часу.

Янн Зоммер став героєм матчу, чимало разів рятуючи свою команду

Серія пенальті: промах Бускетса не став вирішальним

Уже перший удар у серії післяматчевих пенальті виявився хибним - капітан іспанців Серхіо Бускетс влучив у стійку. Утім швейцарці, після першого забитого 11-метрового не реалізували подальші три удари. Вирішальний 11-метровий у іспанців забив Мікель Оярсабаль - 3:1 у серії пенальті.

Іспанці, чемпіони Європи 1964-го, 2008-го та 2012 року, йдуть далі в турнірі, можливо, до четвертого титулу.

Нагадаємо, швейцарці на стадії 1/8 фіналу у серії післяматчевих пенальті перемогли чинних чемпіонів світу французів, а іспанці у видовищному матчі в додатковий час здолали хорватів.

Суперник іспанців у півфіналі визначиться пізніше цього дня у Мюнхені, де зіграють збірні Бельгії та Італії. Дві інші чвертьфінальні пари зіграють завтра: у Баку визначатимуть півфіналіста Чехія та Данія, в а Римі на Олімпійському стадіоні боротимуться за путівку до півфіналу команди Англії та України.

Півфінали пройдуть 6-го та 7 липня у Лондоні на "Вемблі", фінал - там же 11 липня.