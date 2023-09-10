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ПолітикаСвіт

Макрон: Декларація G20 не є успіхом Росії

Валерій Сааков
10 вересня 2023 р.

Раніше глава МЗС Росії Лавров назвав успіхом те, що порядок денний G20 вдалося не українізувати. Однак Еммануель Макрон наголосив, що підсумкова декларація саміту не стала дипломатичною перемогою РФ.

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Президент Франції Еммануель Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон (архівне фото)Фото: Ludovic Marin/REUTERS

Президент Франції Еммануель Макрон відповів на критику підсумкової декларації саміту Великої двадцятки (G20) в Індії. У неділю, 10 вересня, Макрон наголосив, що не вважає декларацію дипломатичною перемогою Росії, передає Reuters.

За словами французького лідера, Росія вийшла із зустрічі ізольованою. Водночас він уточнив, що формат G20 не є саме тим майданчиком, де варто очікувати дипломатичного прогресу в війні Росії проти України, оскільки цей формат був створений для розв'язання міжнародних економічних питань.

Лавров задоволений, що саміт вдалося не "українізувати"

Раніше цього дня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров висловив задоволення тим, що зустріч лідерів G20 вдалося не "українізувати". "Багато в чому завдяки консолідованій позиції глобального Півдня на захист своїх інтересів вдалося не допустити успіху спроби Заходу знову "українізувати" весь порядок денний на шкоду обговоренню нагальних завдань країн, що розвиваються", - сказав Лавров на пресконференції в Нью-Делі, цитує російське агентство "Інтерфакс".

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Водночас за словами російського міністра, "показово, що "український параграф" включений і є предметом консенсусу". "Але він не про Україну. Так, там українську кризу згадано, але виключно в контексті необхідності врегулювання всіх конфліктів, які у світі існують... відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у їхній повноті та взаємозв'язку", - підкреслив Лавров.

Шольц теж позитивно відгукувався про текст декларації

Як повідомлялося, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) теж розцінив як "успішну" ухвалену на саміті підсумкову декларацію. Керівник німецького уряду вказав, зокрема, на важливість з огляду на війну в Україні включення в текст погодженого на саміті документа пункту про необхідність збереження "територіальної цілісності" всіх країн.

На думку Шольца стало успіхом те, "що врешті-решт Росія відмовилася від свого спротиву такому рішенню, просто тому, що всі інші рухалися в цьому напрямку".

У Києві казали, що G20 немає чим пишатися

Як повідомлялося, напередодні в МЗС України висловили розчарування декларацією "без сильних формулювань". В частині щодо агресії Росії проти України Великій двадцятці (G20) немає чим пишатися, прокоментував зміст документа речник українського дипломатичного відомства Олег Ніколенко.

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