МЗС України розкритикувало декларацію G20

В частині щодо агресії Росії проти України Великій двадцятці (G20) немає чим пишатися - так відреагувало у суботу, 9 вересня, українське міністерство закордонних справ на дані про компромісну підсумкову декларацію саміту групи, що проходить у Нью-Делі.

"Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи", - написав у Facebook речник МЗС України і подякував тим партнерам, "які намагалися включити в текст сильні формулювання".

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Раніше у цей день учасники саміту лідерів Великої двадцятки G20 досягли згоди щодо спільної підсумкової декларації. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не повідомив деталей, але за інформацією агенції dpa, заява містить компромісні формулювання щодо війни Росії проти України. Зокрема, Росії вдалося уникнути формулювань, які прямо засуджували б її агресію. Натомість декларація закликає утримуватися від зазіхань на територіальну цілісність чи політичну незалежність тієї чи іншої держави, посилаючись на Статут ООН.

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