  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Cаміт G20: дійшли компромісу по Україні та погодили заяву

Анастасія Шепелева
9 вересня 2023 р.

На саміті Великої двадцятки в Індії лідери досягнули згоди щодо спільної підсумкової декларації - в текст внесли компромісні формулювання щодо війни Росії проти України.

https://p.dw.com/p/4W8zd
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на саміті G20 в Нью-Делі, 9 вересня 2023
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на саміті G20 в Нью-ДеліФото: Evelyn Hockstein/AP Photo/picture alliance

Учасники саміту лідерів Великої двадцятки (G20), який проходить у Нью-Делі, досягли згоди щодо спільної підсумкової декларації. Про це в суботу, 9 вересня, повідомив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Він не повідомив деталей, але за інформацією агентства dpa, заява містить компромісні формулювання щодо війни Росії проти України.

Зокрема, Росії вдалося уникнути формулювань, які прямо засуджували б агресію. В декларації йдеться лише про необхідність дотримання резолюцій Організації Об'єднаних Націй.

Натомість західні союзники домоглися формулювання, що всі держави повинні утримуватися від нападів на територіальну цілісність або політичну незалежність інших держав.

Також у документі опосередковано критикуються погрози РФ щодо застосування ядерної зброї. Зокрема, йдеться, що "застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприйнятною".

Свою чергою агентство Reuters пише, що в декларації також зауважується, що щодо "кризи в Україні" в учасників саміту "були різні погляди та оцінки ситуації".

Крім того, лідери країн G20 закликали Росію та Україну забезпечити негайні та безперешкодні поставки зерна, продуктів харчування та добрив і засобів виробництва як з України, так і з Росії.

Читайте також: Україну не запросили на саміт лідерів G20 у Нью-Делі

Бербок: Путін використовує найуразливіші країни

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Табличка з назвою "Бхарат" перед прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на відкритті саміту G20 в Нью-Делі 9 вересня 2023 року.

Не Індія, а Бхарат: на саміті G20 Моді використав доколоніальну назву країни

Не Індія, а Бхарат: на саміті G20 Моді використав доколоніальну назву країни

На відкритті саміту Великої двадцятки в Нью-Делі перед прем'єром Нарендрою Моді стояла табличка з доколонільною назвою "Бхарат" замість традиційного варіанту "Індія".
Політика9 вересня 2023 р.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у перший день саміту Великої двадцятки (G20) в Нью-Делі.

Розширення G20: постійним членом став Африканський союз

Розширення G20: постійним членом став Африканський союз

На саміті в Індії Африканський союз став постійним членом Великої двадцятки. Дотепер єдиним блоком у G20 був Євросоюз.
Політика9 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Навчання НАТО у морі (ілюстративне фото)

Якщо РФ нападе на корабель НАТО: у Балтиці почались навчання

Конфлікти9 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

Суспільство8 вересня 2023 р.05:17 хв.
Після атаки безпілотників на порт Ізмаїла, 7 вересня 2023 року

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Політика8 вересня 2023 р.
Лавров і Путін, 2018 рік

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Політика8 вересня 2023 р.
Виборчі кабінки у Донецьку ставлять просто у дворах

Пропагандистське шоу "Вибори" і його учасники

Пропагандистське шоу "Вибори" і його учасники

Політика8 вересня 2023 р.
Nachtzug zwischen Przemysl und Kiew

Залізничні квитки через перекупників: чому це досі можливо?

Залізничні квитки через перекупників: чому це досі можливо?

Суспільство8 вересня 2023 р.
external

Львів: оркестр із Луганська і публіка з усієї України

Львів: оркестр із Луганська і публіка з усієї України

Конфлікти8 вересня 2023 р.02:30 хв.
На головну сторінку