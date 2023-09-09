Cаміт G20: дійшли компромісу по Україні та погодили заяву

На саміті Великої двадцятки в Індії лідери досягнули згоди щодо спільної підсумкової декларації - в текст внесли компромісні формулювання щодо війни Росії проти України.

Учасники саміту лідерів Великої двадцятки (G20), який проходить у Нью-Делі, досягли згоди щодо спільної підсумкової декларації. Про це в суботу, 9 вересня, повідомив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Він не повідомив деталей, але за інформацією агентства dpa, заява містить компромісні формулювання щодо війни Росії проти України.

Зокрема, Росії вдалося уникнути формулювань, які прямо засуджували б агресію. В декларації йдеться лише про необхідність дотримання резолюцій Організації Об'єднаних Націй.

Натомість західні союзники домоглися формулювання, що всі держави повинні утримуватися від нападів на територіальну цілісність або політичну незалежність інших держав.

Також у документі опосередковано критикуються погрози РФ щодо застосування ядерної зброї. Зокрема, йдеться, що "застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприйнятною".

Свою чергою агентство Reuters пише, що в декларації також зауважується, що щодо "кризи в Україні" в учасників саміту "були різні погляди та оцінки ситуації".

Крім того, лідери країн G20 закликали Росію та Україну забезпечити негайні та безперешкодні поставки зерна, продуктів харчування та добрив і засобів виробництва як з України, так і з Росії.

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