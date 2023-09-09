Шольц назвав підсумкову декларацію G20 "успіхом"

Учасникам саміту G20 вдалося переконати Росію погодитися з необхідністю збереження "територіальної цілісності" всіх країн, що можна розцінювати як успіх, вважає Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розцінює як "успішну" ухвалену на саміті Великої двадцятки (G20) в Індії підсумкову декларацію. Відповідну заяву Шольц зробив у суботу, 9 вересня, під час пресконференції на полях зустрічі. Так, керівник німецького уряду вказав на важливість з огляду на війну Росії проти України включення в текст декларації пункту про необхідність збереження "територіальної цілісності" всіх країн.

Для нього стало успіхом те, "що врешті-решт Росія відмовилася від свого спротиву такому рішенню, просто тому, що всі інші рухалися в цьому напрямку", цитує Шольца інформагенція dpa.

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"Досі ми мали дуже успішне засідання G20, - цитує Шольца AFP. - Успішне, адже багато чого з того, що багато хто вважав неможливим, вдалося досягти".

Київ каже, що G20 немає чим пишатися

Нагадаємо, цього дня міністерство закордонних справ України розкритикувало текст підсумкової декларації учасників саміту G20. В частині щодо агресії Росії проти України Великій двадцятці немає чим пишатися - відреагувало українське дипломатичне відомство.

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"Очевидно, що участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи", - написав у Facebook речник МЗС України й подякував тим партнерам, "які намагалися включити в текст сильні формулювання".

Раніше цього дня учасники саміту погодили текст підсумкового документа. Сама заява містить компромісні формулювання щодо війни Росії проти України. Зокрема, Росії вдалося уникнути формулювань, які прямо засуджували б її агресію. Натомість декларація закликає утримуватися від зазіхань на територіальну цілісність чи політичну незалежність тієї, чи іншої держави, посилаючись на Статут ООН.