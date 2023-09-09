Розширення G20: Африканський союз став постійним членом

На саміті в Індії Африканський союз став постійним членом Великої двадцятки. Дотепер єдиним блоком у G20 був Євросоюз.

Африканський союз став постійним членом Великої двадцятки, до якої належать провідні економіки світу. Про це в суботу, 9 вересня, повідомив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, відкриваючи саміт лідерів G20 в Нью-Делі.

"За погодженням з усіма вами, я хотів би запросити голову Африканського союзу зайняти своє місце в якості постійного члена G20", - сказав Моді. Дотепер єдиним блоком у G20 був Європейський Союз (ЄС). Африканський союз мав статус "запрошеної міжнародної організації."

У повному складі Африканський союз налічує 55 членів, але шість країн, що перебувають під владою хунти, призупинили своє членство. Сукупний валовий внутрішній продукт (ВВП) його країн-членів становить три трильйони доларів, а населення - близько 1,4 мільярда людей.

До сьогодні до складу G20 входили 19 країн і ЄС, на які припадало близько 85 відсотків світового ВВП, понад 75 відсотків світової торгівлі та близько двох третин населення планети, нагадує Reuters.

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Члени G20 розділені через війну в Україні

Як зауважує AFP, приєднання Африканського Союзу до Групи двадцяти може стати одним з найвідчутніших результатів саміту, оскільки з низки спірних питань Моді досі намагається досягти консенсусу, тоді як ключові члени G20 глибоко розділилися щодо війни Росії проти України та відшкодувань за зміни клімату.

На порядку денному зустрічі питання збільшення кредитування країн, що розвиваються, реформа міжнародної боргової архітектури, регулювання криптовалют і вплив геополітики на продовольчу та енергетичну безпеку.

Цього року саміт G20 проходить без присутності президента Росії Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

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