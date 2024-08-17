Ліван заявив про загиблих цивільних внаслідок удару Ізраїлю

Ліван заявив про загиблих цивільних внаслідок удару Ізраїлю17 серпня 2024 р.
Внаслідок авіаудару ізраїльської авіації в ніч на суботу, 17 серпня, на півдні Лівану загинуло дев’ятеро людей.
Згідно з попередньою доповіддю міністерства охорони здоров'я Лівану, опублікованою вранці 17 серпня, загинули, зокрема, жінка та двоє її дітей, п'ятеро людей отримали поранення.
Ліванська франкомовна газета L'Orient-Le Jour з посиланням на джерела повідомила про смерть одного з поранених. Також видання заявляє, що двоє поранених перебувають у критичному стані.
Збройні сили Ізраїлю, своєю чергою, повідомили, що військово-повітряні сили вночі завдали удару по об'єкту зберігання зброї ліванського руху "Хезболла" в районі Набатії, що приблизно за 12 кілометрів від найближчої точки ізраїльського кордону.
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Удар по Сектору Гази
У суботу офіційне палестинська інформаційна агенція WAFA також заявила про те, що внаслідок ізраїльського удару по місту Аль-Завайда в центральній частині Сектора Гази загинули десятеро палестинців.
Нагадаємо, за останні тижні напруженість на Близькому Сході суттєво зросла після вбивства в Ірані Ісмаїла Ханії - глави політичного бюро палестинського терористичного угруповання ХАМАС, яке здійснило масштабний напад на Ізраїль в жовтні 2023 року, а також ізраїльського удару по передмістю Бейрута, внаслідок якого загинув один із командирів "Хезболли" Алі Абд Алі.