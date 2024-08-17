Ліван заявив про загиблих цивільних внаслідок удару Ізраїлю

Внаслідок удару ізраїльської авіації на півдні Лівану загинули дев'ятеро людей, заявило міністерство охорони здоров'я країни. Збройні сили Ізраїлю заявили, що завдали удару по об’єкту зберігання зброї руху "Хезболла".

Внаслідок авіаудару ізраїльської авіації в ніч на суботу, 17 серпня, на півдні Лівану загинуло дев’ятеро людей.

Згідно з попередньою доповіддю міністерства охорони здоров'я Лівану, опублікованою вранці 17 серпня, загинули, зокрема, жінка та двоє її дітей, п'ятеро людей отримали поранення.

Ліванська франкомовна газета L'Orient-Le Jour з посиланням на джерела повідомила про смерть одного з поранених. Також видання заявляє, що двоє поранених перебувають у критичному стані.

Збройні сили Ізраїлю, своєю чергою, повідомили, що військово-повітряні сили вночі завдали удару по об'єкту зберігання зброї ліванського руху "Хезболла" в районі Набатії, що приблизно за 12 кілометрів від найближчої точки ізраїльського кордону.

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Удар по Сектору Гази

У суботу офіційне палестинська інформаційна агенція WAFA також заявила про те, що внаслідок ізраїльського удару по місту Аль-Завайда в центральній частині Сектора Гази загинули десятеро палестинців.

Нагадаємо, за останні тижні напруженість на Близькому Сході суттєво зросла після вбивства в Ірані Ісмаїла Ханії - глави політичного бюро палестинського терористичного угруповання ХАМАС, яке здійснило масштабний напад на Ізраїль в жовтні 2023 року, а також ізраїльського удару по передмістю Бейрута, внаслідок якого загинув один із командирів "Хезболли" Алі Абд Алі.