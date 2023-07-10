Лідер СДПН: Прийняти Україну в НАТО під час війни неможливо

Україна не може вступити в НАТО під час війни - це зробить воюючою стороною весь Альянс, вважає Ларс Клінґбайль.

Вступ України до НАТО неможливий до закінчення війни, вважає співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil). "НАТО не може прийняти Україну, поки вона перебуває у стані війни, інакше Німеччина та інші держави Альянсу одразу стали б воюючою стороною", - заявив він виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в інтерв'ю, опублікованому в понеділок, 10 липня.

Однак неможливість вступити до Північноатлантичного альянсу не означає відмови НАТО в підтримці Києва, зазначив Клінгбайль. На його думку, чіткий сигнал про це буде надіслано на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройде 11 і 12 липня. Серед іншого йдеться про посилення підготовки українських військовослужбовців, а також приведення України до стандартів НАТО, цитує політика RND.

При цьому Берлін не має наміру послаблювати свою допомогу Києву поставками озброєнь, запевнив Клінґбайль. "Усе, що ми дійсно можемо поставити, буде поставлено", - наголосив співголова партії, що стоїть на чолі уряду ФРН.

Байден і Шольц вказували на необхідність дотримуватися критеріїв НАТО

Президент США Джо Байден у червні на тлі повідомлень про можливий швидкий вступ України до Північноатлантичного альянсу скептично висловився про цю ідею, заявивши, що Вашингтон не стане "полегшувати" Києву шлях до НАТО. За словами глави Білого дому, для вступу до Альянсу Україна має відповідати стандартам, які висуваються до всіх країн-членів НАТО. Жодних "спеціальних заходів" для того, щоб з'явилася можливість обійти ці вимоги, США не вживатимуть, незважаючи на російське військове вторгнення в Україну, наголосив Байден.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також зазначав, що про вступ України до Альянсу говорити рано. Серед іншого він виділяв необхідність модернізувати українську армію.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у червні також говорив, що Києву необхідно дотримуватися критеріїв для вступу в Альянс. За словами глави уряду ФРН, це, зокрема, передбачає відсутність у країни-кандидата прикордонних конфліктів.

Водночас і США, і Німеччина висловилися за надання гарантій безпеки Україні після закінчення війни. За словами Байдена, вони можуть бути аналогічними захисту, який США надають Ізраїлю. Шольц же наголосив, що вони мають бути серйозно сприйняті не тільки Україною, а й усіма іншими учасниками міжнародної спільноти. Висловлювання канцлера корелюють із повідомленнями низки ЗМІ про намір Німеччини закликати країни-члени НАТО зосередитися на гарантіях безпеки для Києва замість підтримки ідеї швидкого вступу України до Північноатлантичного альянсу.

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Politico: Країни Заходу узгоджують гарантії Україні

Водночас США, Велика Британія, Німеччина та Франція поспіхом узгоджують гарантії для України перед самітом НАТО. Так, Києву можуть гарантувати довготривалу військову, фінансову та консультативну підтримку для захисту від будь-якої майбутньої агресії. При цьому кожна країна-гарант повинна буде на двосторонній основі визначити з Україною, якими саме будуть її зобов'язання, "і це може бути будь-що, від ППО до танків і так далі", пояснила журналістам високопоставлена офіційна особа, обізнана у переговорах.

Зокрема, ця тема може бути порушена на зустрічі президента США Джо Байдена і прем'єра Великої Британії Ріші Сунака, яка відбудеться в Лондоні напередодні саміту в Литві.

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