ФРН на саміті блокуватиме вступ України до НАТО - Telegraph

Берлін, так само як і Вашингтон, не хоче давати обіцянок про вступ України до НАТО в Вільнюсі, пише The Telegraph. Ці країни побоюються втягування у війну з РФ і пропонують зосередитись на гарантіях безпеки для Києва.

На саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі наступного тижня Німеччина наполягатиме на відстрочці вступу України до НАТО через побоювання втягування блоку у війну з Росією, повідомило у суботу, 8 липня, британське видання The Telegraph з посиланням на джерела в Альянсі.

Берлін не хоче, аби президент РФ Володимир Путін "потенційно випробував Статтю 5" Північноатлантичного договору, пояснює видання. Стаття 5 свідчить, що в разі збройного нападу на державу-члена НАТО інші країни-учасниці вважатимуть це нападом на всіх членів Альянсу і вживатимуть необхідних заходів для допомоги.

За словами джерел видання, Берлін натомість хоче зосередитися на розробці гарантій безпеки для України. Видання вказує, що США, судячи з усього, дотримуються схожої позиції: президент країни Джо Байден заявляв раніше, що хоче уникнути ситуації, коли "ми воюватимемо з Росією", а Україна "не готова" до членства в НАТО і що це "займе деякий час".

Він також зауважував, що довго обговорював це питання з президентом України Володимиром Зеленським і США будуть готові гарантувати безпеку на зразок тієї, що "ми забезпечуємо Ізраїлю".

Цій країні Вашингтон надає фінансову і військову допомогу, але не зобов'язується захищати її від зовнішніх загроз шляхом прямого військового втручання. З 2019 по 2028 рік США сплачують Ізраїлю від двох до чотирьох мільярдів доларів на рік для розвитку армії.

Україна хоче гарантій вступу

Хоча українські посадовці наразі не говорять про негайне прийняття країни до НАТО, Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що чекає від саміту у Вільнюсі конкретних кроків і часових рамок вступу до НАТО.

Він наполягає: заяви, підписаної в Бухаресті в 2008 році, в якій говорилося, що "двері відкриті" для Києва, недостатньо. "Нам потрібен якийсь сигнал, чіткий. Що Україна буде в Альянсі. Не те, що двері відкриті", - наголошує президент України.

Утім, західні дипломати та офіційні особи кажуть, що, найімовірніше Україна отримає пропозицію "Бухарест+": вона спиратиметься на їхню попередню обіцянку прийняти Україну до НАТО, але не слугуватиме прямою гарантією.

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США, Німеччина та Франція розробляють двосторонні гарантії

За даними The Telegraph, США, Німеччина та Франція працюють над низкою двосторонніх пропозицій щодо конкретної підтримки України в юридично зобов'язувальних угодах. Згодом ці пропозиції від окремих країн будуть оформлені в рамкову угоду, "меморандум про взаєморозуміння", який підтримають НАТО та Європейський Союз.

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