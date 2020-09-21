Кулеба: "Інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білорусі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що проведена "інавгурація" Олексадра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою білоруської держави. Про це глава МЗС України написав увечері середи, 24 вересня, в соціальній мережі Twitter.

Аргументуючи позицію Києва, український урядовець вказав зокрема на перебіг виборчої кампанії в Білорусі та подальші події в цій країні. Водночас Кулеба наголосив, що "Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі й завжди підтримуватиме білоруський народ".

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Нагадаємо, 23 вересня, білоруські державні ЗМІ повідомили, що Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. За цими даними, церемонія інавгурації пройшла в Палаці незалежності в Мінську.

У відповідь на це білоруська опозиція закликала громадян до безстрокової акції непокори. Увечері на вулиці Мінська вийшли тисячі протестувальників. Співробітники силових структур застосували проти протестувальників кийки, водомети і сльозогінний газ. За даними правозахисиків, більше 150 осіб було затримано.

Як повідомлялося, раніше визнавати легітимність Лукашенка як президента Білорусі відмовився уряд ФРН.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем було оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

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Офіційні результати виборів президента Білорусі не були визнані главами держав і урядів країн ЄС. Європарламент приєднався до офіційної позиції ЄС щодо президентських виборів у Білорусі. Виходячи з цього, він "не визнаватиме Олександра Лукашенка президентом Білорусі після того, як його нинішній строк перебування на посаді завершиться". У резолюції Європарламенту зазначалося, що нинішній термін президентських повноважень Лукашенка триватиме до 5 листопада 2020 року. Європарламент також визнав Координаційну раду білоруської опозиції представником білоруського народу.

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