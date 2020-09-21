 Кулеба: ″Інавгурація″ Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2020

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Кулеба: "Інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білорусі

З огляду на перебіг виборчої кампанії та подальші події в Білорусі, проведена "інавгурація" Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білорусі, наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (архівне фото)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що проведена "інавгурація" Олексадра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою білоруської держави. Про це глава МЗС України написав увечері середи, 24 вересня, в соціальній мережі Twitter.

Аргументуючи позицію Києва, український урядовець вказав зокрема на перебіг виборчої кампанії в Білорусі та подальші події в цій країні. Водночас Кулеба наголосив, що "Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі й завжди підтримуватиме білоруський народ".

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Нагадаємо, 23 вересня, білоруські державні ЗМІ повідомили, що Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. За цими даними, церемонія інавгурації пройшла в Палаці незалежності в Мінську. 

У відповідь на це білоруська опозиція закликала громадян до безстрокової акції непокори. Увечері на вулиці Мінська вийшли тисячі протестувальників. Співробітники силових структур застосували проти протестувальників кийки, водомети і сльозогінний газ. За даними правозахисиків, більше 150 осіб було затримано.

Як повідомлялося, раніше визнавати легітимність Лукашенка як президента Білорусі відмовився уряд ФРН.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем було оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

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Офіційні результати виборів президента Білорусі не були визнані главами держав і урядів країн ЄС. Європарламент приєднався до офіційної позиції ЄС щодо президентських виборів у Білорусі. Виходячи з цього, він "не визнаватиме Олександра Лукашенка президентом Білорусі після того, як його нинішній строк перебування на посаді завершиться". У резолюції Європарламенту зазначалося, що нинішній термін президентських повноважень Лукашенка триватиме до 5 листопада 2020 року. Європарламент також визнав Координаційну раду білоруської опозиції представником білоруського народу.

  • Після виборів у Білорусі не вщухають протести, одним із символів яких став історичний біло-червоно-білий прапор країни. Білорусь на світанку нової доби, вважає Сергій Йолкін.

    Фотогалерея: Протести в Білорусі очима карикатуриста Сергія Йолкіна

    Світанок нової Білорусі - захід Лукашенка

    Після виборів у Білорусі не вщухають протести, одним із символів яких став історичний біло-червоно-білий прапор країни. Білорусь на світанку нової доби, вважає Сергій Йолкін.

  • У Мінську відбулась таємна інавгурація Олександра Лукашенка: її не оголошували заздалегідь, її не показували в прямому ефірі на ТБ. Сергій Йолкін про небагатьох запрошених на неї гостей.

    Фотогалерея: Протести в Білорусі очима карикатуриста Сергія Йолкіна

    Як проходила таємна інавгурація Лукашенка

    У Мінську відбулась таємна інавгурація Олександра Лукашенка: її не оголошували заздалегідь, її не показували в прямому ефірі на ТБ. Сергій Йолкін про небагатьох запрошених на неї гостей.

  • Членкиня Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова, за повідомленнями ЗМІ, порвала свій паспорт, аби уникнути депортації із країни. Для кого це проблема, знає карикатурист Сергій Йолкін.

    Фотогалерея: Протести в Білорусі очима карикатуриста Сергія Йолкіна

    Затримання Колесникової на кордоні - проблема для Лукашенка?

    Членкиня Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова, за повідомленнями ЗМІ, порвала свій паспорт, аби уникнути депортації із країни. Для кого це проблема, знає карикатурист Сергій Йолкін.

  • Що вийде, якщо реакцію Лукашенка на протести в Білорусі перекласти на мультфільм про Вінні Пуха? За версією Сергія Йолкіна, з білоруськими бджолами усе гаразд, а от П'ятачок якийсь неправильний.

    Фотогалерея: Протести в Білорусі очима карикатуриста Сергія Йолкіна

    Що не так з реакцією Лукашенка на протести?

    Що вийде, якщо реакцію Лукашенка на протести в Білорусі перекласти на мультфільм про Вінні Пуха? За версією Сергія Йолкіна, з білоруськими бджолами усе гаразд, а от П'ятачок якийсь неправильний.

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко у розпал протестів прилетів до резиденції у Мінську з автоматом Калашникова - але без магазина. Карикатурист Сергій Йолкін - про причину диверсії.

    Фотогалерея: Протести в Білорусі очима карикатуриста Сергія Йолкіна

    Лукашенко з автоматом Калашникова

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко у розпал протестів прилетів до резиденції у Мінську з автоматом Калашникова - але без магазина. Карикатурист Сергій Йолкін - про причину "диверсії".

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів на вертольоті на зустріч із робітниками, які вийшли на страйк. Карикатурист Сергій Йолкін про прийом, який йому влаштували на одному із заводів у Мінську.

    Фотогалерея: Протести в Білорусі очима карикатуриста Сергія Йолкіна

    Страйки в Білорусі - як Лукашенка зустріли на заводі

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів на вертольоті на зустріч із робітниками, які вийшли на страйк. Карикатурист Сергій Йолкін про прийом, який йому влаштували на одному із заводів у Мінську.

  • У Мінську на 10 діб заарештували діджеїв, які увімкнули пісню Віктора Цоя Перемен на концерті, організованому владою. Лукашенко і Путін, якби їхня воля, переспівали би популярний трек, вважає Сергій Йолкін.

    Фотогалерея: Протести в Білорусі очима карикатуриста Сергія Йолкіна

    Чому Лукашенко та Путін не люблять пісню Цоя "Перемен"

    У Мінську на 10 діб заарештували діджеїв, які увімкнули пісню Віктора Цоя "Перемен" на концерті, організованому владою. Лукашенко і Путін, якби їхня воля, переспівали би популярний трек, вважає Сергій Йолкін.

    Автор: Сергій Йолкін


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