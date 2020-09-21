Німецький уряд не визнає Лукашенка президентом Білорусі

Німецький уряд не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі. Про це у середу, 23 вересня, після його інавгурації в Мінську заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Церемонія інавгурації не дає йому легітимності, наголосив він, передає агенція Reuters. "Те, що ця церемонія була підготовлена таємно і проведена при закритих дверях, є дуже важливим", - підкреслив Зайберт.

Він повторив, що президентські вибори в Білорусі, які відбулися 9 серпня, не були ні вільними, ні демократичними. Окрім того, насильство з боку силових структур проти мирних демонстрантів має бути негайно припинено, політичні в'язні звільнені та має розпочатися національний діалог з опозицією.

Санкції проти Білорусі не запровадили

Зайберт також пошкодував від імені федерального уряду, що міністри закордонних справ ЄС не домовились щодо санкцій проти білоруської влади. "Це є і залишатиметься нашою метою - негайно запровадити такі обмежувальні заходи", - заявив він.

Як повідомлялося, під час засідання запровадження санкцій проти Білорусі заблокував Кіпр. В обмін на підтримку цих обмежувальних заходів він домагається запровадження Євросоюзом санкцій проти Туреччини за розвідку нею газу в спірних водах східного Середземного моря. Лідери ЄС мають розглянути питання запровадження санкцій під час саміту наступного тижня.

Церемонія інавгурації Олександра Лукашенка відбулася в Палаці Незалежності в білоруській столиці. За даними агенції БелТА, на церемонію було запрошено кількасот людей. Серед них вищі посадовці, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів та організацій, місцевих виконавчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури та спорту.

Протести в Білорусі

Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем було оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Офіційні результати виборів президента Білорусі не були визнані главами держав і урядів країн ЄС. Європарламент приєднався до офіційної позиції ЄС щодо президентських виборів у Білорусі. Виходячи з цього, він "не визнаватиме Олександра Лукашенка президентом Білорусі після того, як його нинішній строк перебування на посаді завершиться". У резолюції Європарламенту зазначається, що нинішній термін президентських повноважень Лукашенка триватиме до 5 листопада 2020 року. Європарламент також визнав Координаційну раду білоруської опозиції представником білоруського народу.