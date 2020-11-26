Кулеба і Ткаченко обурені репресіями проти журналістів у Білорусі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спільно з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком висловили обурення подіями в Білорусі, де влада продовжує утиски і репресії проти журналістів. Спільна заява двох міністрів була оприлюднена у неділю, 21 лютого.

"Весь демократичний світ визнає засоби масової інформації четвертою владою і не втручається в їхню професійну діяльність. Наступ на свободу слова, життя і здоров'я журналістів у Республіці Білорусь відкрито порушує ці базові принципи", - йдеться у тексті заяви.

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"Деструктивна діяльність Росії" у Білорусі

Обидва міністри наголошують, що Україна рішуче стоїть на захисті демократії та свободи журналістської діяльності і разом з міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ.

"Особливе занепокоєння викликає деструктивна діяльність Росії, яка з використанням своєї армії пропагандистів повністю узурпувала інформаційний простір Білорусі, позбавивши білорусів права на вільний доступ до різних джерел інформації", - йдеться в заяві.



Після обшуку вдома у кореспондента DW в Могильові

Ув'язнення журналісток "Белсат"

18 лютого суд у Мінську засудив двох співробітниць польського телеканалу "Белсат" Катерину Бахвалову і Дар'ю Чульцову до двох років колонії нібито за "організацію і підготовку" та "активну участь" в діях, що "грубо порушують громадський порядок". Журналісток затримали 15 листопада під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка.

16 лютого по всій Білорусі була проведена серія обшуків щонайменше у 25 журналістів і правозахисників. Серед них був і журналіст Олександр Бураков з Могильова, який співпрацює з DW. Слідчий комітет Білорусі пояснив обшуки наміром "встановити обставини фінансування протестної діяльності". Дії білоруської силовиків викликали жорстку критику в Євросоюзі.