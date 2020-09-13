 Москва: У жовтні в Білорусі пройдуть навчання ОДКБ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2020

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Новини

Москва: У жовтні в Білорусі пройдуть навчання ОДКБ

Організація Договору про колективну безпеку проведе в жовтні в Білорусі навчання, в яких візьмуть участь підрозділи з шести країн.

На навчаннях ОДКБ у Росії

На навчаннях ОДКБ у Росії (фото з архіву)

Миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) проведуть 12-16 жовтня в Білорусі командно-штабні навчання, в яких візьмуть участь підрозділи з шести країн. Про це в вівторок, 15 вересня, повідомило міністерство оборони Росії. Навчання під назвою "Непорушне братерство-2020" відбудуться на полігоні "Лосвідо" під Вітебськом.

"На навчаннях будуть відпрацьовані питання підготовки та ведення миротворчої операції колективними миротворчими силами ОДКБ", - йдеться в повідомленні міноборони РФ. У командно-штабних навчання візьмуть участь підрозділи з шести держав-членів ОДКБ: Росії, Білорусі, Вірмені, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими перемогу на них здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. В останньому протестному марші, що відбувся в Мінську 13 вересня, взяли участь близько 150 тисяч людей. 400 демонстрантів були затримані.

  • Марш героїв у Мінську 13 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    "Марш героїв" іде в гості до Лукашенка

    Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.

  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Путін "допомагає" Лукашенку

    На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.

  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


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"Марш героїв" у Мінську: десятки тисяч учасників, сотні затриманих (13.09.2020)

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На кого орієнтується опозиція в Білорусі - на Захід чи Росію?

Протестувальники в Мінську не розмахують прапорами Євросоюзу, як це було під час Євромайдану в Києві 2014 року. І без президента Олександра Лукашенка Білорусь лишається проросійською країною.  

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Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з білоруським колегою Олександром Лукашенком оголосив про надання Білорусі кредиту на півтора мільярда доларів.  

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