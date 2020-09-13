Протестні вихідні в Мінську: "Марш героїв" до Лукашенка "додому"

Неділя, 13 вересня, стала 36-м днем протестів проти фальсифікації президентських виборів, що тривають у Білорусі безперервно з 9 серпня. При цьому якщо в будні дні акції зазвичай тематичні і збирають десятки, а іноді сотні учасників, то в суботи - десятки тисяч, а в неділі - сотні тисяч. Так було і цього разу.

Особливості тижня

П'ятий тиждень протестів мав свої особливості. Членкиня президії створеної екскандидаткою у президенти Світланою Тихановською Координаційної ради (КР) Марія Колесникова не є організатором протестів, але сприймається як їхній символ - вона одна з "трійки грацій" залишалася в Білорусі й виступала на мітингах. 7 вересня її викрали невідомі, а потім сталася історія, що викладається в двох версіях. Як розповіли 8 вересня в Києві колеги Колесникової по КР Іван Кравцов і Антон Родненков, білоруська влада намагалася видворити її з країни в рамках спецоперації, але Колесникова розірвала свій паспорт і вибралася з машини через вікно. Того ж дня Олександр Лукашенко повідомив російським журналістам, що Колесникова нібито намагалася виїхати до сестри в Україну, але була затримана на нейтральній смузі.

Протестувальники не повірили Лукашенку і того ж дня вийшли на акції солідарності з Колесниковою - це були переважно жіночі акції, до їхніх учасниць застосували силу, зібрання розганяли. За даними МВС, 8 вересня на масових акціях у Білорусі було затримано 121 особу - рекорд для буднів. Досі силовики намагалися не затримувати жінок, але цього разу вже брали всіх без розбору. Весь тиждень був наповнений повідомленнями про затримання протестувальників, обшуки у них вдома, а також звітами з судового конвеєра - всім штампували арешт, а іноді штрафи.

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Був затриманий юрист Максим Знак, і єдиним членом президії КР в Білорусі та на волі тепер є письменниця Світлана Алексієвич. До неї також намагалася вдертися в квартиру невідомі, але вона так і залишилася на волі. Ймовірно, не останню роль тут зіграло свого роду чергування європейських дипломатів вдома у Нобелівської лауреатки.

Найгучніший марш

Керівники Білорусі та Росії Олександр Лукашенко і Володимир Путін домовилися про зустріч в Сочі 14 вересня. І напередодні цієї дати білоруська влада, схоже, воліла показати, що контролює ситуацію в країні і не допустити маршу солідарності жінок.

Силовики стали відверто жорстоко затримувати жінок в суботу, 12 вересня, на місці збору на площі Свободи в Мінську. Майже відразу в автозаки потрапили понад 30 учасниць демонстрації, що, утім, не зірвало маршу - в ньому взяли участь, за оцінками авторитетних ЗМІ, понад 10 тисяч осіб.

Силовики жорстоко поводилися з протестувальницями

Потім МВС повідомило, що в Мінську були затримані 99 учасниць маршу, а загалом по Білорусі - 114 людей. Цю акцію назвали найгучнішою, адже жінки кричали під час затримання.

Світлошумові гранати в Дроздах?

На неділю, 13 серпня, був призначений "Марш героїв". У телеграм-каналі Nexta про нього писали так: "Раз окупанти люблять вторгатися до нас в будинки з обшуками і в наші двори, сьогодні ми йдемо додому до них - прямо в Дрозди". Окупантами тут називають білоруську владу, а Дрозди - це колишнє елітне селище під Мінськом, де за радянських часів були партійні дачі, а тепер - котеджі білоруського керівництва і "домашня" резиденція Олександра Лукашенка, а також будинок глави Центрвиборчкому Лідії Єрмошиної.

"Не забудемо, не пробачимо!" - плакат учасника протестного маршу

Цього разу демонстрантів затримували на далеких підступах до цього місця - ще в "спальних" районах столиці, звідки вони мали намір рухатися до центру. Як і минулої неділі, центральні площі Мінська і комплекс музею Великої Вітчизняної війни були оточені, до робочої резиденції президента в Палаці незалежності пригнали не тільки автозаки, а й бронетехніку.

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Однак протестувальники обігнули Палац незалежності і попрямували в бік Дроздів. У цей час практично весь проспект Переможців від цього укріпленого палацу до виставленого заслону поруч з торговим центром "Арена Сіті" був зайнятий протестувальниками - це близько 1,5 кілометра за оцінкою інформагенції Reuters, в акції взяли участь понад 100 тисяч осіб. Люди скандували: "Ми-народ!", "Ми переможемо" і " Народ-чемпіон!".

Колона з учасниками "Маршу героїв"

Протестувальники дійшли до Дроздів, де стався інцидент біля будинку глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної: відеозапис з місця зафіксував два вибухи, що супроводжувалися снопом іскор. За словами очевидців, це силовики застосували світлошумові гранати. Крім того свідки кажуть про чотири постріли. У МВС, однак, заперечують цей факт, визнаючи, що близько 18-ої години на проспекті Переможців "для припинення незаконних дій був проведений попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці".

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Новий виток затримань

У Дроздах колону розвернули і наступною точкою збору протестувальників став народний Меморіал пам'яті загиблого в ніч з 9 на 10 серпня демонстранта Олександра Тарайковського біля станції метро "Пушкінська". Тут тривали затримання.

Літня учасниця протестів в Мінську перед омопівцями

Прессекретар МВС повідомила DW, що до 19:00 в Мінську було затримано 400 осіб, але повні дані будуть відомі вранці в понеділок. На сайті правозахисного центру "Весна" станом на ранок понеділка опублікували список 348 прізвищ затриманих у столиці та ще 43 - у регіонах.

У боротьбі з протестувальниками в регіонах особливо відзначився Брест. Тут для звільнення проїжджої частини від демонстрантів застосували водомет. Як пояснили в МВС, це було зроблено "з метою відновлення нормальної життєдіяльності громадян".

У попередню неділю, 6 вересня, за даними МВС, були затримані 633 людини. Можна припустити, що 13 вересня число затриманих в підсумку виявиться близьким. Слід зазначити, що до 6 вересня масові недільні акції протесту обходилися майже без затримань. Зараз, як і на початку протестів у серпні, затримують людей, які повертаються з акції протесту, а іноді і випадкових перехожих.

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