Мінськ перед протестом: зачинене метро, відсутній інтернет, повсюди міліція і військові

Офіційний Мінськ готується до акції протесту прихильників опозиції, анонсованої на неділю, 13 вересня. Влада цю акцію не санкціонувала. У центрі міста закриті сім станцій метро. Як повідомила пресслужба мінського метрополітену, "на вхід і вихід пасажирів зачинені" сім станцій в центрі столиці, "потяги ідуть там без зупинки".

Крім того, оператори мобільного зв'язку А1 та МТС повідомляють про те, що працюватимуть в Мінську з обмеженнями, що стосується пропускної здатності мобільного інтернету. "Відповідно до розпорядження уповноважених державних органів 13 вересня в Мінську знижено пропускну здатність мобільного інтернету", - йдеться в повідомленні від А1.

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Перед цим у центр Мінська ввели військових та бронетехніку, якими посилили уже присутню в центрі столиці Білорусі міліцію. Силовики оточили міську резиденцію президента Олександра Лукашенка. Навколо резиденції також розмістили колючий дріт.

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими.

13 вересня людей затримують особи в балаклавах без знаків належності до силових органів

У перші дні акцій протесту було затримано близько 7 тисяч осіб, є загиблі. Потім більша частина була звільнена. Однак останнім часом затримання на протестних мітингах і демонстраціях поновилися. Білоруські міліціонери діють на акціях протесту жорстко, із застосуванням сили. З 9 серпня надходила інформація про численні випадки жорстокого поводження і тортур затриманих в міліції, ізоляторах тимчасового утримання. Експертам ООН з прав людини також відомо про 450 задокументованих випадків жорстокого поводження з людьми під час затримань.

13 вересня - щойно акція почалась - МВС повідомило про 250 затриманих. "В різних районах столиці затримані близько 250 людей. Усі вони використовували прапори та іншу символіку, не зареєстровану у встановленому порядку, та плакати різного змісту, у тому числі образливого", - ідеться у повідомленні відомства.

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