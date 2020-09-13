 Мінськ перед протестом: зачинене метро, відсутній інтернет, повсюди міліція і військові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2020

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Мінськ перед протестом: зачинене метро, відсутній інтернет, повсюди міліція і військові

Міліція в Мінську повідомляє, що затримала 250 людей "за прапори, незареєстровану символіку і плакати". Так у столиці Білорусі почалась акція протесту прихильників опозиції.

Центр Мінська 13 вересня

Центр Мінська 13 вересня

Офіційний Мінськ готується до акції протесту прихильників опозиції, анонсованої на неділю, 13 вересня. Влада цю акцію не санкціонувала. У центрі міста закриті сім станцій метро. Як повідомила пресслужба мінського метрополітену, "на вхід і вихід пасажирів зачинені" сім станцій в центрі столиці, "потяги ідуть там без зупинки".

Крім того, оператори мобільного зв'язку А1 та МТС повідомляють про те, що працюватимуть в Мінську з обмеженнями, що стосується пропускної здатності мобільного інтернету. "Відповідно до розпорядження уповноважених державних органів 13 вересня в Мінську знижено пропускну здатність мобільного інтернету", - йдеться в повідомленні від А1.

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Перед цим у центр Мінська ввели військових та бронетехніку, якими посилили уже присутню в центрі столиці Білорусі міліцію. Силовики оточили міську резиденцію президента Олександра Лукашенка. Навколо резиденції також розмістили колючий дріт.

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими.

13 вересня людей затримують особи в балаклавах без знаків належності до силових органів

13 вересня людей затримують особи в балаклавах без знаків належності до силових органів

У перші дні акцій протесту було затримано близько 7 тисяч осіб, є загиблі. Потім більша частина була звільнена. Однак останнім часом затримання на протестних мітингах і демонстраціях поновилися. Білоруські міліціонери діють на акціях протесту жорстко, із застосуванням сили. З 9 серпня надходила інформація про численні випадки жорстокого поводження і тортур затриманих в міліції, ізоляторах тимчасового утримання. Експертам ООН з прав людини також відомо про 450 задокументованих випадків жорстокого поводження з людьми під час затримань.

13 вересня - щойно акція почалась - МВС повідомило про 250 затриманих. "В різних районах столиці затримані близько 250 людей. Усі вони використовували прапори та іншу символіку, не зареєстровану у встановленому порядку, та плакати різного змісту, у тому числі  образливого", - ідеться у повідомленні відомства.

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