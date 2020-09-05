 У Мінську силовики затримують учасниць маршу жінок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2020

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Новини

У Мінську силовики затримують учасниць маршу жінок

У Мінську під час протестного маршу жінок силовики почали затримувати деяких його учасниць. Також вони затримали журналістів телеканалу "Белсат", коли вони вели прямий ефір під час маршу.

Учасниці жіночого протесту у Мінську 5 вересня

Учасниці жіночого протесту у Мінську 5 вересня

У Мінську в суботу, 12 вересня, розпочався марш жінок, і співробітники силових структур уже почали затримувати його учасниць, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Запад" з посиланням на очевидців і місцеві ЗМІ.

Спочатку в центрі міста зібралися кілька сотень жінок. Жінки скандували "Рух - це життя" і "Ми гуляємо". Коли жінки обходили ратушу по колу, до них приєдналися інші учасниці, згодом їхня кількість наблизилася до тисячі. Тоді силовики почали затримувати протестувальниць.

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За інформацією очевидців, деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, намагаючись таким чином захистити інших протестувальниць від затримань.

Крім того, силовики затримали двох журналістів телеканалу "Белсат", який веде мовлення з Польщі, - Катерину Андрєєву і Макса Калитовського під час того, як вони вели прямий ефір з жіночого маршу. Їх кинули у фургон і привезли до місцевого РУВС. У журналістів вилучили камеру і телефони.

У пресслужбі РУВС Мінміськвиконкому агентству "Інтерфакс-Захід" підтвердили факт затримань. "Підтверджуємо, що були затримання учасників несанкціонованого масового заходу", - сказала офіційна представниця РУВС Наталія Ганусевич. Вона не назвала точну кількість затриманих і додала, що її уточнять пізніше.

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