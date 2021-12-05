"Крах цивілізації": Папа Римський закликав змінити ставлення до мігрантів

Папа Римський Франциск у неділю, 5 грудня, відвідав центр утримання мігрантів та шукачів притулку на грецькому острові Лесбос та провів коротку молитву.

Папа розкритикував ставлення до мігрантів, яке спостерігається з боку урядів різних країн світу. "Слід боротися з першопричинами, а не з бідними людьми, які розплачуються за наслідки та навіть використовуються в політичній пропаганді. Будь ласка, давайте зупинимо цей крах цивілізації", - звернувся Франциск до світової спільноти.

Як повідомляє кореспондент DW, в таборі мігранти вітали Папу криками "ласкаво просимо" і "ми любимо тебе", а також заспівали пісню. Своєю чергою Франциск гладив деяких дітей по голові, спитав їхні імена та позував для селфі. Загалом Франциск провів у таборі близько години. Його супроводжували президентка Греції Катерина Сакелларопулу, віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас та міністр з питань міграції Греції Нотіс Мітарачі.

Нині в центрі утримання мігрантів Мавровуні на Лесбосі проживає близько 2200 прохачів притулку. Його було збудованопісля того, як торік згорів великий табір Моріа. Лесбос був найзавантаженішим грецьким пунктом перетину кордону під час хвилі міграції до Європи шість років тому. Протягом 2015 та 2016 років понад один мільйон людей, які рятувалися від воєн в Іраку та Сирії, потрапили до Греції.

Деяких мігрантів з Мавровуні Папа Римський може забрати з собою до Італії. Під час свого попереднього візиту у 2016 році Франциск взяв на борт свого літака 12 сирійських біженців.

Критика Європи

Під час меси в Афінах Франциск закликав поважати "маленьких та скромних". Він назвав мігрантів "головними героями жахливої ​​сучасної Одіссеї". Франциск закликав європейські уряди приймати мігрантів "пропорційно до можливостей кожної країни".

"Європа продовжує гальмувати, стаючи жертвою націоналістичних інтересів, а не рушійною силою солідарності. Іноді вона здається нестійкою та неузгодженою", - сказав він.

Нагадаємо, Папа Римський найближчим часом може відвідати Україну, заявив 2 грудня глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) блаженніший Святослав Шевчук. За його словами, віряни очікують, що після цього візити закінчиться війна в Україні.