На Лесбосі 9 тисяч мігрантів переселили у новий табір

Понад дев'ять тисяч мігрантів зі знищеного вогнем табору "Морія" на грецькому острові Лесбос перебрались у новий тимчасовий табір. Про це у суботу, 19 вересня, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ. Усіх мігрантів з табору зареєстрували, щоб обробити їхні заяви на притулок.

Кожного з поселенців тестували на коронавірус. Згідно з останніми даними, підтверджено 213 випадків зараження. Цих осіб окремо ізолювали.

Пожежа в таборі "Морія"

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня пожежа практично повністю знищила табір "Морія" - найбільший в Євросоюзі притулок для біженців, розташований на острові Лесбос. За оцінкою Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у підсумку близько 11500 осіб, у тому числі до чотирьох тисяч дітей, залишилися без даху над головою і змушені ночувати просто неба.

Табір, розрахований на 2800 жителів, був переповнений вже кілька років. Пожежі передували заворушення серед мігрантів у зв'язку з тим, що об'єкт закрили на карантин після першого виявленого там випадку інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. За останніми даними, збудник захворювання COVID- 19 був виявлений у 35 осіб.

У підпалах, які переросли у пожежу і знищили табір, грецька влада звинуватила самих біженців. Згодом затримали шістьох молодиків з Афганістану, підозрюваних у підпалі.

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