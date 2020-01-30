 Поневіряння і надія: Лесбос після пожежі у найбільшому таборі для біженців | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.09.2020

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Європа

Поневіряння і надія: Лесбос після пожежі у найбільшому таборі для біженців

Ситуацію на грецькому острові Лесбос після пожежі у таборі для біженців "Морія" поки остаточно не взято під контроль. Що там відбувається зараз і чого побоюються у ЄС? Репортаж DW.

Біженці зі згорілого табору Морія на острові Лесбос

Біженці зі згорілого табору Морія на острові Лесбос ночують просто неба 13 вересня

На острові Лесбос, на військовому полігоні, де раніше проходили маневри, грецький уряд разом з Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) терміново споруджує нове тимчасове житло для біженців із згорілого табору "Морія". У ньому проживало близько 12 600 осіб. Після пожежі, яка в ніч на 9 вересня практично повністю знищила найбільший у ЄС табір для біженців, тисячі людей залишилися без даху над головою і змушені ночувати на узбіччях доріг або в полях недалеко від колишнього табору.

Протягом кількох днів поблизу селища Панагіуда, розташованого в мальовничій бухті на узбережжі, встановлюють намети, куди вже вселилися 300 осіб. "Тут я почуваюся у більшій безпеці", - зізнається сирієць, який одним з перших добровільно оселився в новому таборі. Взагалі-то, як обіцяє грецька влада, місця повинно вистачити всім, хто після пожежі залишився без даху над головою. Але далеко не всі хочуть і далі залишатися на Лесбосі в очікуванні свого шансу опинитися в одній з країн Західної Європи.

Багато біженців з "Морії" не хочуть залишатися на Лесбосі 

"Я не хочу в жоден інший табір! Я хочу, нарешті, виїхати з Лесбосу!", - говорить англійською молодий афганець на ім'я Реза. Після пожежі він, як і багато інших біженців, які втратили житло, вирушив пішки в Мітіліні - найбільше місто на острові. Звідти він будь-якими шляхами має намір потрапити до Німеччини або іншу благополучну країну Західної Європи.

На місці згорілого табору для біженців Морія

На місці згорілого табору для біженців Морія на острові Лесбос

"Я вже два дні нічого не їв", - розповідає він і при цьому нервово сміється. Надія вибратися з Лесбосу сильніша, ніж голод і страх перед майбутнім. Приблизно так само себе почувають і інші біженці, які, як і Реза, відкинули пропозицію грецької влади переїхати в новий табір і побудували вздовж дороги, що веде від Панагіуди в Мітіліні, тимчасове житло з картону, гілок дерев та іншого матеріалу. Тут, на відміну від споруджуваного нового табору, панує повний хаос.

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Як на Лесбосі допомагають волонтери

До надання допомоги біженцям на Лесбосі залучені представники різних неурядових організацій, які роздають біженцям воду і їжу. Часом це закінчується драматичними сценами. У маленьких автобусах волонтери розвозять воду. Люди, які годинами перебувають на спеці, кидаються до зупиненого автобусу, виникає тиснява. Волонтери намагаються закликати біженців до порядку, кидають пляшки з водою в натовп. Люди б'ються, одна жінка падає безпритомна на землю. Чоловік ламає руку.

Дивитись відео 01:45

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У ситуаціях, подібних до цієї, волонтери часто не знають, як себе поводити. У них немає ані необхідних засобів, ані відповідних знань. Але вони навчаються на ходу. На другий день вони вже стають у живий ланцюг при роздачі їжі і води біженцям, щоб не допустити хаосу та тисняви. Ще через день вони пакують хліб і овочі, а також пляшки з водою, в пакети і організовано роздають біженцям.

За цю роботу волонтерам ніхто не платить. Але саме вони допомагають виправляти помилки, допущені ЄС в його міграційній політиці, і в ситуації хаосу допомагають грецьким чиновникам гуманніше ставитися до біженців. Це - мотивовані молоді люди, які добровільно приїхали сюди з різних країн. Вони самі оплачують свій приїзд і перебування на Лесбосі.

"Перші дні після пожежі було дуже важко. Біженці були всюди. Вони блокували вулиці. Було дуже складно кудись дістатися", - ділиться Генк Дінкельман (Henk Dinkelman), волонтер з організації Euro Relief, яка вже була відповідальна за розміщення біженців в "Морії" і після пожежі забезпечувала їх усім необхідним. "У "Морії" у нас було все, щоб забезпечити людей їжею. Але в нових умовах нам потрібен час, щоб вибудувати все заново, - додає волонтер. - Поки ми використовуємо автомобілі, щоб розвозити їжу. Але, звичайно, потрібні певні об'єкти інфраструктури, щоб все організувати".

На Лесбосі будують новий табір для біженців    

Через п'ять днів після пожежі грецька влада встановила у тимчасовому таборі перші намети, облаштувала спальні місця і налагодила доставку їжі для біженців зі згорілого табору. Але санітарні умови тут, як і раніше, погані.

Новий тимчасовий табір для біженців

Новий тимчасовий табір для біженців

З неділі, 13 вересня, журналістам обмежено доступ в ті місця, де масово перебувають біженці. Ці вулиці перекриті. Дістатися туди немає майже жодної можливості. Для преси був відкритий один маршрут, щоб показати, як йдуть роботи зі зведення табору, і позбавити ЗМІ можливості спілкуватися з біженцями, що залишились просто неба. Відтак з офіційною заявою виступив грецький міністр у справах міграції та притулку Нотіс Мітаракіс. "У перші дні нашим пріоритетом було забезпечення безпеки самих біженців та місцевого населення. Після того, як нам вдалося організувати безперебійне забезпечення їжею і водою, а також надання медичної допомоги, ми створили кілька тисяч спальних місць в новому тимчасовому таборі", - зазначив міністр.

Після цієї заяви могло скластися враження, що відбулося диво і ситуація під контролем. Але журналісти, які змогли проникнути на закриту територію, повідомляють, що майже нічого не змінилося. Біженці раз у раз демонструють обурення, часом вони спеціально провокують чиновників, тому що сцени насильства при зіткненнях з поліцією привертають найбільшу увагу громадськості до їхнього становища.

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Чого побоюються у ЄС

Після пожежі в таборі "Морія" Брюссель і Афіни заявили про будівництво нового табору на грецькому острові Лесбос. На самому Лесбосі цього не хоче ніхто. Але уряди країн Західної Європи, схоже, це не сильно цікавить. Мало хто висловив бажання прийняти біженців.

Зараз всі у Євросоюзі стурбовані тим, що і на інших грецьких островах може повторитися те, що сталося на Лесбосі - спалахнуть пожежі в інших таборах, щоб біженці в результаті могли перебратися в ті країни ЄС, де вони бачать для себе перспективу.

Але, щоб цього не допустити і знайти оптимальне вирішення проблеми, всі терміни вже збігли. Самі лише слова зараз не допоможуть. А географічне положення Греції не дозволить ігнорувати проблему. Лише одне абсолютно очевидно: в країни Західної Європи знову кинуться біженці. І утримати всіх бажаючих потрапити туди навряд чи допоможе один новий табір.

  • Ніч пожеж на Лесбосі

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Ніч пожеж

    У ніч на середу, 9 вересня, у таборі для біженців "Морія" на грецькому острові Лесбос виникли одразу кілька пожеж - займання сталися одночасно в різних місцях на території табору. Тож існує припущення, що це був навмисний підпал. Деякі мешканці табору звинувачують у ньому місцевих жителів. За іншою версією, шукачі притулку підпалили табір самі на знак протесту проти карантину через COVID-19.

  • Люди опинились на вулиці

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Люди опинились на вулиці

    Мешканцям переповненого вщент табору для біженців вдалося врятуватися від вогню. На даний момент даних про загиблих чи поранених внаслідок пожежі немає. За даними грецьких ЗМІ, багатьом вдалося врятуватися втечею на пагорби та в ліси поблизу табору. Волонтери, які допомагають біженцям, повідомляють про хаос навколо - тисячі людей опинилися на вулиці без їжі та води.

  • Непридатний для життя табір

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Непридатний для життя табір

    Коли табір "Морія" закладали, він був розрахований на 2800 осіб. Та на момент пожежі в ньому жили близько 12600 людей. Умови проживання у таборі для біженців іще до пожежі вважалися катастрофічними. Якщо подивитися на це фото, зроблене після пожежі, одразу стає зрозуміло, що гідних для життя умов у найближчому майбутньому тут не буде.

  • За 15 кілометрів від Туреччини

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    За 15 кілометрів від Туреччини

    Табір для біженців "Морія" розташований на сході грецького острова Лесбос. Відстань до турецького кордону становить близько 15 кілометрів. Лесбос - третій за площею острів Греції з населенням 90 тисяч людей. Близько 38 тисяч живуть в найбільшому місті - Мітіліні, розташованому лише за кілька кілометрів від "Морії".

  • Погляд у минуле

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Погляд у минуле

    У Google Street View можна побачити панорами території, де розташований табір для біженців "Морія". Щоправда, зроблені вони були ще в грудні 2011 року. Тоді табору тут іще не було. Натомість на цьому місці розташовувався старий військовий об'єкт. Перших шукачів притулку тут почали реєструвати в жовтні 2015 року.

  • Замість короткої зупинки тривале очікування

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Замість короткої зупинки - тривале очікування

    Це фото було зроблене в жовтні 2015 року. Тоді шукачі притулку зупинялися тут ненадовго - після реєстрації вони прямували далі на материкову частину Греції та в інші країни ЄС. Та після укладення угоди між ЄС та Туреччиною про реадмісію біженців у березні 2016 року шукачі притулку подовгу чекають тут на те, аби виїхати далі в ЄС або бути депортованими.

  • Чекати, чекати, чекати

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Чекати, чекати, чекати

    Через угоду між ЄС та Туреччиною про реадмісію біженців шукачам притулку не дозволяють переїхати до материкової Греції, адже в цьому разі Туреччина не буде зобов'язана приймати їх у разі депортації. Через те, що країни ЄС за ці роки так і не змогли домовитися про квоти на прийом шукачів притулку, люди з різних куточків світу вимушені довгий час чекати і жити у "Морії" в жахливих умовах.

  • Пожежа у Морії, 2016 рік

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Перші плоди напруги

    Через нелюдські умови проживання в таборі "Морія" постійно виникають конфлікти, які часом переростають у насильство. У вересні 2016 року сталася пожежа, яка зруйнувала значну частину табору. Тоді в ньому жили "лише" близько 3000 людей. Місяць потому кількасот із них підпалили контейнер установи ЄС у справах притулку на території табору на знак протесту проти затяжного розгляду заяв біженців.

  • Пожежа у Морії, 2019 рік

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Пожежа з жертвами

    У вересні 2019 року сталася ще одна велика пожежа. Тоді спершу зайнявся розташований поблизу оливковий гай, до якого на той момент уже розрісся табір "Морія". За 20 хвилин сталося ще одне займання вже на території основного табору. Жертвами пожежі стали двоє людей - жінка та немовля. На той момент у таборі проживали вже понад 12 тисяч людей.

  • Порятунок від пожежі на острові Лесбос

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    У пошуках прихистку

    Аби дати людям, які опинилися просто неба, хоч якийсь прихисток, грецька влада організувала переїзд кількох сотень неповнолітніх без супроводу батьків на материкову частину Греції. Близько тисячі людей мають поселитися на кораблі в порту на заході острова Лесбос. Інших людей найближчими днями мають прийняти на борту два грецькі військові кораблі.

  • Табір для біженців Морія на острові Лесбос

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Що далі?

    Переповнений табір, жахливі гігієнічні та медичні умови, етнічна напруга, а тут ще й додалися перші випадки зараження коронавірусом. Ситуація виглядала катастрофічною ще до пожежі. Тепер постає питання, чи стане чергова катастрофа поштовхом до створення гідних людського життя умов проживання у таборі "Морія".

    Автор: Марко Мюллер


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