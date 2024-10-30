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Нордичні країни підтримали "план перемоги" - Зеленський

Анастасія Шепелева
30 жовтня 2024 р.

За підсумками візиту в Ісландію Володимир Зеленський повідомив, що країни Північної Європи підтримали "план перемоги" України, а також говорили про поставку додаткових систем ППО.

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Remko de Waal /ANP/IMAGO

Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція підтримали "план перемоги" України, заявив у середу, 30 жовтня, президент Володимир Зеленський за підсумками четвертого саміту "Україна - Північна Європа".

Зеленський охарактеризував саміт як продуктивний. "Найкраще, що можна почути від партнерів в умовах такої війни: який наступний крок можемо зробити, щоб підтримати Україну. Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку нашого захисту", - написав Зеленський у Telegram.

За словами президента, партнери обговорили поставку в Україну додаткових систем ППО, зокрема ЗРК Patriot, домовилися збільшувати оборонне виробництво як в Україні, так і в державах-союзниках. "Промислова база оборони від російської агресії тільки зростатиме", - запевнив Зеленський.

Крім того, на порядку денному була і тема запрошення України в НАТО. Як наголосив Зеленський, це запрошення - "спосіб посилити не лише Україну, а й усіх партнерів в Альянсі".

"Це відкриє значно позитивнішу безпекову перспективу для всіх держав - членів НАТО довгостроково, оскільки поставить крапку на імперських амбіціях Росії", - зауважив Зеленський.

Також на саміті обговорювалося питання посилення санкцій щодо Росії, зокрема шляхом обмеження здатності РФ "використовувати тіньовий танкерний флот для фінансування агресії", додав він. Зеленський наголосив на важливості підтримки ініціативи всіма партнерами в ЄС та G7.

28 жовтня Зеленський вперше з візитом прибув до Ісландії для участі в саміті "Україна - Північна Європа" та двосторонніх переговорів з прем'єр-міністрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

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