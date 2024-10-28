Зеленський вперше прибув до Ісландії

Володимир Зеленський проведе двосторонні переговори з лідерами країн Північної Європи та візьме участь у засіданні Нордичної ради.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 жовтня, вперше приїхав до Ісландії з робочим візитом.

Він візьме участь у четвертому саміті "Україна - Північна Європа" та проведе двосторонні переговори з прем'єр-міністрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Також на порядку денному - зустріч Зеленського з президенткою Ісландії Халлою Томасдоттірі та парламентарями країни.

Крім того, Зеленський візьме участь в засіданні Північної ради, членами якої є Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція.

"План перемоги" та військова допомога Україні

"Говоритимемо про підтримку "плану перемоги" та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів", - написав Зеленський у соціальних мережах.

Він назвав країни Північної Європи "принциповими й рішучими союзниками", а майданчик "Україна - Північна Європа" - одним із найефективніших багатосторонніх форматів. "Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", - додав президент.