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ПолітикаУкраїна

Зеленський вперше прибув до Ісландії

Анастасія Шепелева
28 жовтня 2024 р.

Володимир Зеленський проведе двосторонні переговори з лідерами країн Північної Європи та візьме участь у засіданні Нордичної ради.

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Президент України Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: Remko de Waal /ANP/IMAGO

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 жовтня, вперше приїхав до Ісландії з робочим візитом.

Він візьме участь у четвертому саміті "Україна - Північна Європа" та проведе двосторонні переговори з прем'єр-міністрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Також на порядку денному - зустріч Зеленського з президенткою Ісландії Халлою Томасдоттірі та парламентарями країни.

Крім того, Зеленський візьме участь в засіданні Північної ради, членами якої є Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція.

"План перемоги" та військова допомога Україні

"Говоритимемо про підтримку "плану перемоги" та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів", - написав Зеленський у соціальних мережах.

Він назвав країни Північної Європи "принциповими й рішучими союзниками", а майданчик "Україна - Північна Європа" - одним із найефективніших багатосторонніх форматів. "Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", - додав президент.

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