Україна підписала безпекові угоди з Норвегією та Ісландією

Президент України Володимир Зеленський підписав двосторонні безпекові угоди з прем'єр-міністрами Норвегії та Ісландії. Загалом Україна уклала такі угоди вже з 15 країнами-парнерами.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Стокгольм для участі у у третьому саміті "Україна - Північна Європа" у п'ятницю, 31 травня, підписав двосторонні безпекові угоди з Норвегією та Ісландією.

Від Норвегії свій підпис під угодою про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку поставив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 мільярда норвезьких крон (близько 1,2 мільярда євро) військової допомоги. Загалом у довгострокову Програму Нансена з підтримки України (норвезька цивільна та військова програма підтримки. - Ред.) Норвегія заклала майже 6,4 мільярда євро на 2023 - 2027 роки. Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Норвегія разом із союзниками "допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16", а також зробить внесок у розвиток морських спроможностей та продовжить надавати ЗРК NASAMS, обладнання до них і навчатиме фахівців.

Також Норвегія працюватиме над майбутнім членством України в НАТО, зазначили в пресслужбі ОП.

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Що передбачає угода з Ісландією

Ще одну безпекову угоду - з Ісландією - Зеленський підписав з прем'єр-міністом країни Б'ярні Бенедіктссоном. Як повідомляє пресслужба ОП, протягом 2024-2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше чотири мільярди ісландських крон (майже 30 мільйонів доларів). "Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди. Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження. Крім того, співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що угода з Ісландією є унікальною, оскільки країна зобов'язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Також Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню українських жінок у Збройних силах України.

Крім цього, Ісландія зобовіязалася посилити дипломатичне представництво в Києві для поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором в Україні, повідомили в пресслужбі ОП.

Нагадаємо, що 31 травня Зеленський у Стокгольні підписав одразу три безпекові угоди - з Норвегію, Ісландією та Швецією.

Таким чином, Україна уклада двосторонні безпекові угоди вже 15 країнами-партнерами. Раніше відповідні документи було підписано з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією.