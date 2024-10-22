Польща хоче побачити таємні додатки до "плану перемоги"

У список країн, які мають повний доступ до "плану перемоги" президента України Володимира Зеленського, Польща не входить, хоча "заслуговує на це", вважають в польському МЗС.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що його країна хотіла б ознайомитись з секретними додатками до "плану перемоги" президента України Володимира Зеленського, повідомило 21 жовтня польське видання РАР .

Під час публічної презентації "плану перемоги" Зеленський озвучив п'ять пунктів документа, додавши, що три з них мають таємні додатки, доступ до яких буде у партнерів, від яких залежить їхнє виконання. Бартошевський зазначив, що Польща не входить до списку країн, які мають повний доступ до плану Зеленського, хоча "заслуговує на це".

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Польське МЗС проситиме в України таємні додатки до "плану перемоги" Зеленського

"Ми надали Україні військову допомогу в найважливіший спосіб, тому що коли Німеччина говорила про те, щоб відправити їм каски, ми відправили їм 320 танків. Тому наш внесок, очевидно, був значним, особливо на початку, коли він був найбільш необхідним", - зазначив він.

Ось чому, за його словами, "з усією впевненістю, ми повинні мати доступ до цих файлів". "Напевно, польське МЗС буде говорити на цю тему з українською стороною, тому що ми перебуваємо в постійному контакті", - додав заступник міністра.

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