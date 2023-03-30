Чому Естонії в ЄС висувають претензії через допомогу Україні

Таллінну довелося відповідати на критику щодо використання коштів з Європейського фонду миру, яким фінансують військово-технічну допомогу Україні. Що не так?

Відтоді, як Росія торік у лютому почала проти України повномасштабну війну, рішуча підтримка Києва cтала рідкісним прикладом єдності країн Євросоюзу.

Однак цього тижня інформаційний ресурс Politico, посилаючись на дипломатів і офіційних осіб ЄС, повідомив, що Естонія здивувала багатьох у Брюсселі тим, що вимагала відшкодування вартості нового військового обладнання замість фактичної вартості тої техніки, яку вона відправила до України.

Хоча така вимога не суперечить правилам Європейського фонду миру, через який фінансується військова допомога Україні, Естонія, схоже, перевершила у цьому всіх інших. На підтвердження цього у Politico опублікували "злиті" документи.

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"Естонія дотримується правил ЄФМ"

Міністерство оборони Естонії відреагувало швидко. "Естонія дотримувалася правил ЄФМ, визначаючи те, як класифікувати допомогу, надану Україні, - як балансову вартість або як відновну вартість", - йдеться у заяві відомства. У міністерстві наголошують, що Таллінн вимагав відшкодування за нове обладнання лише у тих випадках, коли його виробництво було припинено та коли було важливим відновлення запасів.

"Підтримка України - це не про конкуренцію, і її основна причина - не схема компенсації ЄС. Ставки набагато вищі - відсіч агресії в Європі ХХІ століття та збереження нашої архітектури безпеки", - наголошується у заяві.

Україна продемонструвала солідарність з Естонією у цій суперечці. "Естонський приклад інвестування в безпеку Європи надихає. Військова допомога Естонії Україні вже перевищила 1 відсоток ВВП країни, - написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков. - Все, що ми отримуємо від наших естонських друзів, від джавелінів до гаубиць, допомагає українській армії захищати Україну та всю Європу".

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У фонді можуть закінчитися гроші?

Отже, якщо Естонія дотримується правил, а Україна задоволена, то про що взагалі може бути суперечка?

Про те, що Таллінн модернізує свої запаси обладнання за допомогою фондів ЄС, а не з власної кишені, чого не роблять інші країни-члени, пояснив у розмові з DW аналітик з лондонського Центру європейських реформ Луїджі Скаццієрі. "Очевидно, що в деяких країнах незадоволені тим, як Естонія використовує кошти фонду", - сказав він і додав, що якби всі країни брали гроші з фонду на фінансування нового обладнання для себе, то кошти б у фонді закінчилися дуже швидко.

Німеччина не відразу погодилася передати Україні танки Leopard Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Європейський фонд миру, з якого фінансується допомога Україні, має у своєму розпорядженні близько 8 мільярдів євро. Торік 27 країн ЄС погодилися використати цей фонд для допомоги з озброєннями Києву, частково відшкодовуючи державам-членам вартість військової допомоги, яку ті надсилають Україні з власних запасів.

Правила ЄС загалом забороняють закупівлі зброї спільним коштом, але війна прямо на порозі ЄС змусила відмовитися від багатьох табу. Європейський фонд миру і став цим компромісним рішенням.

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Більше прозорості

Скаццієрі вважає, що нинішні правила компенсацій з фонду недостатньо чітко виписані. "Ризик у тому, що без чітких правил можна підірвати політичний консенсус щодо цього важливого інструменту", - сказав він. У таких видатках, що проходять поза основним бюджетом, є ризики, що пов'язані з прозорістю, додає він.

На публіку посадовці та політики ЄС часто виставляють ЄФП як приклад єдиної, непохитної підтримки України у її захисті від Росії. "Але за лаштунками завжди було присутнє напруження, іноді навіть і публічне, як у суперечці про відправлення танків", - сказав Скаццієрі, маючи на увазі критику, яку висловлювали східноєвропейські країни ЄС на адресу ФРН за її небажання на ранньому етапі постачати Києву сучасні танки.

Але нова суперечка може бути серйознішою, ніж усі попередні, якщо буде підірвано консенсус щодо ЄФП, адже це може позначитися на допомозі для України, припустив Скаццієрі.

Фонду, крім того, знадобиться і поповнення коштів, особливо з огляду на домовленості постачання Україні додаткових боєприпасів.