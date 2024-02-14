Корупція в міноборони: НАБУ виявило схему "заробітку" на їжі

У закупівлях міноборони виявили схему, яка дозволяє значно завищувати ціни на продукти. "Яйця продають втридорога, а лосось чи лохину, яких не побачиш в раціоні військових, - в рази нижче ринкових цін", - кажуть в НАБУ.

Під час розслідування закупівлі міністерством оборони України послуг з організації харчування детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) підтвердили існування корупційної схеми, "яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів".

"Таким чином недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії під час повномасштабної агресії РФ", - повідомили в НАБУ в середу, 14 лютого.

З даними бюро, наявна система закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів. "Яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, - за цінами, в рази нижче ринкових", - кажуть в НАБУ.

Щоб підтвердити факти зловживань, детективи вилучають та опрацьовують масив первинних документів складського обліку військових частин. Призначена низка експертиз, триває збір додаткових матеріалів.

Яйця по 17 гривень

Скандал із закупівлею міноборони харчів для військових Збройних сил України (ЗСУ) вдвічі-втричі дорожче, ніж можна придбати в роздрібних магазинах, спалахнув у січні 2023 року після публікації видання "Дзеркало тижня". Найбільше він запам'ятався озвученою закупівельною ціною яєць - 17 гривень за штуку.

Ця історія стала однією з перших у низці корупційних скандалів довкола закупівель міністерством різноманітної продукції - від одягу до боєприпасів - за завищеними цінами, або низької якості.

Резонанс довкола закупівлі продуктів призвів до звільнення заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова і директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького. Пізніше вони стали фігурантами кримінальних проваджень, пов'язаних з придбанням продуктів, неякісної форми і бронежилетів, а також розтрати майже мільярда гривень.

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