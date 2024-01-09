Умєров щодо корупції в міноборони: Система чинить опір

Розголос корупційних справ є результатом змін у роботі міністерства оборони з викорення корупції, заявив глава відомства. Він назвав перші результати роботи в цьому напрямку за чотири місяці.

Публічний розголос корупційних схем та відкриті кримінальні провадження щодо них свідчать про зміни в роботі команди міністерства оборони з очищенням системи недоброчесних учасників - всередині установи і зовні. Про це заявив глава відомства Рустем Умєров ввечері понеділка, 8 січня.

"Активно працюємо над цим - в тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо", - написав Умєров у Facebook.

За його словами, вже повноцінно зміг запрацювати внутрішній аудит міноборони та оновлена Генеральна інспекція відомства, які виявили за останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше.

Крім того, відомство тісно співпрацює з правоохоронцями, запевнив Умєров. Так, у грудні СБУ у взаємодії з міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень. "Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини", - анонсував міністр.

"Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, - це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше", - стверджує Умєров.

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Нова архітектура закупівель за стандартами НАТО

Водночас міністерство працює над системним вирішенням проблеми - впроваджує нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО, додав міністр оборони.

"Перебудовуємо закупівельні механізми так, щоб не зашкодити безперервному постачанню зброї та тилового майна ЗСУ. Відтепер міноборони - встановлює правила гри, формує політику, контролює торги. Закупівлі здійснюють дві спеціальні агенції", - наголосив Умєров.

За словами очільника відомства, нещодавно презентували роботу першої агенції - "Державного оператора тилу", який займатиметься закупівлями тилового майна, зокрема їжі, одягу, пального. Зміна кадрів відбувається і в "Агенції оборонних закупівель", яка спеціалізується на закупівлі зброї, продовжив Умєров.

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Економія 3,5 мільярдра гривень

"Вже є конкретні результати. За чотири місяці вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 мільярда гривень. Це орієнтовно 20 відсотків від запланованої суми на закупівлі", - розповів він.

Також Умєров згадав про першу покупку міноборони 50 тисяч комплектів жіночої форми, 100 тисяч електричних грілок, 15 тисяч активних навушників. За його словами, з постачальником навушників вдалося домовитися щодо зниження ціни, що зекономило 11,7 мільйона гривень бюджету.