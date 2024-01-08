"Схема на мільярд" в міноборони: ДБР вручило нові підозри

Ексзаступника міністра оборони підозрюють в розтраті ще майже 950 мільйонів гривень на закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ.

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомило про нові підозри ексзаступнику міністра оборони України, колишньому керівнику одного з департаментів відомства та колишньому начальнику управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ у розтраті майже 950 мільйонів гривень та перешкоджанні діяльності Збройним силам. Про це у понеділок, 8 січня, повідомляється на сайті ДБР.

Наразі двоє з підозрюваних перебувають під вартою в межах інших кримінальних проваджень, уточнює Офіс генпрокурора України. Третього підозрюваного розшукують.

У повідомленні не вказуються прізвища фігурантів, втім, судячи з наведених даних, йдеться про ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та екскерівника департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міноборони Богдана Хмельницького, зауважують ЗМІ.

Так, за даними слідства, у 2022 році міністерство оборони уклало договір зі східноєвропейською компанією на постачання великої партії бронежилетів. Згідно з висновками експертиз, амуніцію не можна було використовувати військовослужбовцями ЗСУ за цільовим призначенням через невідповідність стандартам. Це ставило під загрозу життя та здоров'я військових на передовій, йдеться у повідомленні.

"Унаслідок закупівлі неякісної продукції розмір збитків держави склав майже 950 мільйонів гривень", - стверджують в ДБР.

По цій справі фігурантів підозрюють за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.

І Шаповалов, і Хмельницький вже отримували підозри в причетності до злочинних оборудок під час воєнного стану. Шаповалов - у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції, а Хмельницький - у придбанні неякісних речей для ЗСУ, а саме трьох тисяч бронежилетів на суму понад 100 мільйонів гривень.

Корупційна справа Гринкевича

Наприкінці грудня працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників міністерства оборони, на спробі дати хабар у пів мільйона доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

Проти нього ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. За даними слідства, компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень, при тому не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для цього.

Під час розслідування виявили, що виконавці тендерів не виконали шість контрактів, а щонайменше за сімома - поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, хоча отримали плату за повне виконання. Ще вісім угоди були виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 мільярда гривень. За даними українських ЗМІ, фігурантом корупційної справи є Ігор Гринкевич.