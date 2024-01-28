У міноборони викрито чергову схему розкрадання на снарядах

СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про розкриття схеми розкрадання держкоштів при закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Йдеться про майже 1,5 мільярда гривень, виділених на придбання 100 тисяч мінометних пострілів.

Колишньому та чинному керівникам одного із департаментів міністерства оборони України, керівнику та комерційному директору української компанії, а також представнику іноземної фірми повідомлено про підозру в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора України в суботу, 27 січня.

"За даними слідства, підозрювані організували схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Йдеться про майже 1,5 мільярда гривень, виділених на придбання 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у серпні 2022 року посадовці міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів з українською компанією. Після цього міноборони перерахувало на рахунки підприємства всю передбачену суму, а менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.

Проте іноземна фірма не відправила артснаряди, а отримані кошти вивела у "тінь", перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури за кордоном. Решта суми від міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

"Наразі правоохоронці арештували викрадені кошти, вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України", - додали в Офісі генпрокурора.

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Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Як йдеться у повідомленні пресцентру Служби безпеки України (СБУ), вітчизняним постачальником озброєнь виступав "Львівський арсенал".

За матеріалами СБУ п'ятьом фігурантам провадження загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Зокрема, підозру отримали: колишній та нинішній керівники департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник - представник іноземної комерційної структури.

СБУ затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України, наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, мова йде про Олександра Лієва, який був керівником департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки міноборони, а також нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Нахкура та очільника "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва.