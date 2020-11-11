Коронавірус в Україні: 9832 нових інфікування, 94 жертви

В Україні за останню добу зареєстрували 9832 нових випадки інфікування коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у понеділок, 16 листопада, на своїй сторінці у Facebook.

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За минулу добу госпіталізували 1100 осіб, померли 94 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом, а 2753 особи одужали.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксували у Києві (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.

Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 545 тисяч випадків інфікування, 9697 людей померли з підтвердженим зараженням коронавірусом, а більше 244 тисяч людей одужали.

Нагадаємо, 14 листопада в Україні зареєстрували рекордні від початку пандемії 12524 нових випадки захворювання коронавірусною хворобою, 13 листопада за добу коронавірус підтвердили у 11787 людей, 12 листопада добовий приріст становив 11057 випадків інфікування.

Сам Степанов також повідомив про позитивний тест на коронавірус. Протягом минулого тижня інфікування коронавірусом також виявили у президента України Володимира Зеленського, глави президентського офісу Андрія Єрмака і голови парламенту Дмитра Разумкова.