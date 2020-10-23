Коронавірус в Україні: 7342 зараження і 113 жертв за добу

В Україні за добу зафіксували 7342 нові випадки зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у четвер, 29 жовтня. За минулу добу померли 113 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, а 2990 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили в Києві (577), Харківській області (575), Хмельницькій області (478), Одеській області (416), а також у Львівській області (405).

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 370 тисяч випадків інфікування, померли 6868 людей з підтвердженим зараженням коронавірусом. За даними на сайті РНБО, одужали понад 151 тисяча пацієнтів, а активно хворіють більш ніж 211 тисяч людей.

Утім, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про відсутність точних даних щодо кількості одужань від COVID-19, бо повторний негативний тест для інфікованих коронавірусом не є обов'язковим. А тому ці дані, наведені на сайті РНБО, навряд чи можна вважати достовірними.

Також з 26 жовтня в Україні набуло чинності нове епідемічне зонування. Через це в так званій "червоній" зоні опинилося вже 10 обласних центрів країни.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося про рекордне добове число нових випадків в Україні - 7517, а 28 жовтня зафіксували рекордну кількість жертв з підтвердженим зараженням коронавірусом - 165.

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