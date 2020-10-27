Коронавірус в Україні: рекордна кількість померлих за добу

В Україні за добу зафіксували 7474 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в середу, 28 жовтня. За минулу добу померла рекордна кількість людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, - 165, а 3306 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили в Харківській області (635), Одеській області (567), Києві (563), а також у Дніпропетровській області (497).

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 363 тисячі випадків інфікування, померли 6755 людей з підтвердженим зараженням коронавірусом. За даними на сайті РНБО, одужали понад 148 тисяч пацієнтів, а активно хворіють більш ніж 207 тисяч людей.

Утім, напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про відсутність точних даних щодо кількості одужань від COVID-19, бо повторний негативний тест для інфікованих коронавірусом не є обов'язковим. А тому ці дані, наведені на сайті РНБО, навряд чи можна вважати достовірними.

Також з 26 жовтня в Україні набуло чинності нове епідемічне зонування. Через це в так званій "червоній" зоні опинилося вже 10 обласних центрів країни.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося про рекордне добове число нових випадків в Україні - 7517, а 21 жовтня зафіксували попередню рекордну кількість жертв з підтвердженим зараженням коронавірусом.

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