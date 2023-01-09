Коронавірус: деякі країни ЄС посилюють правила для китайців

Дедалі більше країн ЄС вимагають від мандрівників з Китаю негативних тестів на коронавірус. Вимоги ці в ЄС не уніфіковані, а влада Китаю вже розкритикувала за це європейців.

Італія стала першою країною в Європейському Союзі, яка після Різдва почала вимагати від мандрівників з Китаю тести на коронавірус. Міністр охорони здоров'я Італії Ораціо Скіллачі не захотів чекати висновків вчених та рішень на рівні ЄС, які б дали оцінку загрози для Європи від останньої хвилі заражень коронавірусом у Китаї.

Три роки тому пандемія в Італії почалася як раз з прибулих з Китаю. Цього разу новий ультраправий уряд, який керується гаслом "Італія передусім", захотів випередити вірус. За словами міністра Скіллачі, у багатьох мандрівників результати тесту позитивні. У літаку, який прибув до Мілана, половина протестованих пасажирів з Китаю виявилися COVID-позитивними. "Ці заходи мають важливе значення, - сказав Скіллачі, - щоб забезпечити захист італійського населення".

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Італійський приклад

Іспанія та Франція швидко наслідували приклад Італії та також запровадили нові правила в'їзду. Французькі органи охорони здоров'я заявили, що вони точно не знають, наскільки небезпечною є китайська хвиля інфекцій, але заходи на рівні ЄС матимуть сенс лише в тому випадку, якщо їх запровадять і виконуватимуть уніфіковано, адже мандрівники можуть вільно пересуватися в межах ЄС і, звичайно, переносити вірус.

Міланський аеропорт: прибулі з Китаю мають зробити тест на COVID-19 Фото: Maule Maurizio/IPA/ABACA/picture alliance

Проте незадовго до початку року прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні чітко заявила, що у зразках, взятих від пасажирів, що прибули з Китаю, не виявлено нових небезпечних варіантів вірусу. Європейський епідемічний орган ECDC у Стокгольмі також оголосив, що поки в Китаї не з'явився новий варіант вірусу, ризик для переважно прищепленого європейського населення є досить низьким.

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Обов'язкове тестування також у країнах, що не входять до ЄС

Минулого тижня генеральний директорат з охорони здоров'я Європейської комісії скликав засідання комітету міністерств охорони здоров'я 27 країн-членів. На ньому обговорювалися можливі заходи на європейських кордонах. Чіткої рекомендації висловлено не було, оскільки, зокрема, Німеччина не вбачає зараз серйозної загрози. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що дані з Китаю про інфекції не є повними і вичерпними. Тож, справжні дані про поширення, оцінити важко. Необхідна прозора інформація перед тим, як робити якісь висновки про можливі нові варіанти вірусу.

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), Канада, Індія, Австралія та деякі інші країни також вимагають тестів на коронавірус від тих, хто прибуває з Китаю.

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ЄС наполегливо рекомендує, але не зобов'язує

Більшість із 27 урядів держав-членів переконані, що обов'язкове тестування на коронавірус від прибулих з Китаю є політично доцільним, навіть якщо й немає наукового обґрунтування. З цієї причини Комісія охорони здоров'я при Єврокомісії, що складається з експертів із 27 країн, ухвалила "термінову рекомендацію" запровадити таке обов'язкове тестування.

Стастистику заражень, яку оприлюднює офіційний Пекін, у ВООЗ вважають неповною Фото: Ray Young/Utuku/ROPI/picture alliance

Цей орган, який два дні засідав у Брюсселі, не має мандату на ухвалення зобов'язуючих рішень. Компетенція в питаннях охорони здоров'я та прикордонного контролю належить лише державам-членам. ЄС може тільки рекомендувати. Цього четверга міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) теж заявив про запровадження таких обов'язкових тестів для прибулих до ФРН з Китаю, хоча ще недавно він не вважав їх потрібними. Швеція, Бельгія та Греція також хочуть запровадити таке тестування.

Однак у ЄС зараз немає уніфікованості у тому, які тести робити. Деякі держави вимагають експрес-тест до та після вильоту з Китаю. Інші вимагають більш серйозний ПЛР-тест. Іспанії достатньо сертифікату про вакцинацію навіть без тесту. Швеція хоче ввести обов'язкове тестування лише для китайців, але не для громадян Швеції. Мандрівники з позитивним тестом не повинні негайно повертатися, а можуть піти на карантин у країнах ЄС.

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Незадоволення Китаю

Уряд Китаю, який хоче полегшити правила в'їзду та виїзду з країни, європейськими правилами незадоволений. На думку Пекіна, вони є дискримінаційними. У Брюсселі цього незадоволення не розуміють, адже в самому Китаї досі вимагають негативний ПЛР-тест для мандрівників з Європи. Тільки обов'язковий карантин при в'їзді більше не є необхідним. На даний момент з Китаю до Європи літає лише кілька рейсів. Видача віз також набагато більш обмежена, ніж до пандемії коронавірусу.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) розкритикувала нові вимоги тестів для подорожуючих з Китаю, назвавши їх "неефективними". "Дуже розчаровує спостерігати за таким імпульсивним повторним запровадженням заходів, які виявилися неефективними за останні три роки", - сказав голова IATA Віллі Волш. Мовляв, обмеження на в'їзд не допомогли у 2021 році запобігти глобальному поширенню варіанту "омікрон".