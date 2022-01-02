Кіпр та Чорногорія запровадили жорсткіші умови в'їзду через COVID-19

З 2 січня 2022 року в'їхати в Чорногорію можна буде лише за наявності і повної вакцинації від COVID-19 або довідки про перенесену хворобу, і негативного тесту на коронавірус, повідомляє посольство України в Чорногорії.

Більш того, для того, щоб отримати дозвіл на перетин кордону країни, щеплення другою дозою має бути зробленим не більше, ніж за півроку до поїздки. Підтвердженню перенесеної коронавірусної інфекції, наприклад, позитивному ПЛР-тест, має бути не менше 10 та не більше 180 днів. Негативний ПЛР-тест має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до поїздки, а експрес-тест на антиген - не пізніше 48 годин.

Діятимуть нові умови в'їзду у Чорногорію принаймні до 12 січня.

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Кіпр вимагатиме від мандрівників три тести на COVID-19

З 4 січня набудуть чинності і нові правила в'їзду на територію Кіпру, повідомляє туристично-інформаційний центр країни Cyprus Flight Pass.

Так, мандрівники зобов'язані мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду в країну. Окрім того, всі пасажири, незалежно від того чи є у них щеплення від COVID-19, після прибуття матимуть пройти ПЦР-тестування за власний кошт. В аеропорту Ларнаки його вартість становить 15 євро (465 гривень), а в аеропорту Пафоса - 1 євро (590 гривень).

Окрім того, туристи будуть зобов'язані пройти експрес-тест на антиген через 72 години після в'їзду в країну. Діятимуть такі правила щонайменше до 15 січня.

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"Омікрон" може спричинити цунамі нових випадків COVID-19 у світі - ВООЗ

Додаткові обмеження країни запроваджують через стрімке поширення у світі омікрон-варіанта коронавірусу. Як заявив в кінці грудня генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус, цей варіант вірусу може спричинити "цунамі" нових випадків захворювання на COVID-19 у світі.

Глава ВООЗ наголосив, що омікрон-варіант циркулює одночасно з варіантом дельта, але є більш заразним.

Крім того очільник ВООЗ вказав, що 92 зі 194 держав-членів організації не змогли досягти поставленої ВООЗ цілі у щонайменше 40 відсотків вакцинованого від коронавірусу населення до кінця 2021 року. Гебреєсус закликав прискорити темпи вакцинації від COVID-19 у світі.