Кількість жертв ударів РФ у Кривому Розі й Сумах зросла

Унаслідок удару, якого війська РФ завдали напередодні по Кривому Рогу, загинули п’ятеро людей, у місті оголосили День жалоби. У Сумах рятувальники виявили тіла двох загиблих, повідомили у ДСНС.

Кількість жертв ракетного удару військ РФ по багатоповерхівці в Кривому Розі зросла до п'яти. Про це повідомили в другій половині дня середи, 13 березня, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул і голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram-каналах.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнили, що тіло чоловіка виявили при обстеженні та розборі уламків будівельних конструкцій на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку.

14 березня оголошено Днем жалоби в Кривому Розі

Також Вілкул повідомив, що 14 березня в місті оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару.

Нагадаємо, що війська РФ ввечері 12 березня вдарили ракетами по Кривому Рогу. Одна з них влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок, ще одна - у дах п'ятиповерхівки. Раніше влада повідомляла про чотирьох загиблих і десятки потерпілих.

У Сумах з-під завалів звільнили тіло загиблого

Так само ДСНС повідомила, що в Сумах з-під завалів пошкодженого внаслідок російського удару багатоповерхового будинку дістали тіла двох загиблих людей. "Під час розбору завалів п'ятиповерхового житлового будинку співробітникам ДСНС деблоковано тіло другої загиблої людини", - інформує Telegram-канал відомства.

Наразі також відомо про вісьмох постраждалих унаслідок цього удару по Сумах. Пошуково-рятувальні роботи тривають. "Під завалами ще можуть перебувати люди", - не виключають у ДСНС.

Як повідомлялося, в п'ятиповерхівку в Сумах у ніч на середу влучив російський дрон-камікадзе, зруйнувавши частину житлової споруди.