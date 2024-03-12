РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу: є загиблі (оновлено)

Російські війська 12 березня завдали ракетного удару по Кривому Рогу, одна з ракет влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок, а інша - у п'ятиповерхівку. Попередньо відомо про трьох загиблих та 38 поранених.

Російські війська ввечері вівторка, 12 березня, вдарили ракетами по Кривому Рогу. Одна з них влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок, ще одна - у дах п'ятиповерхівки, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

Багатоповерхівка у Кривому Розі, в яку поцілила російська ракета, 12 березня 2024 року Фото: Dnipropetrovsk Regional Military Civil Administration via Telegram/Handout via REUTERS

"Внаслідок ворожої ракетної атаки щонайменше три влучання. У тому числі пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює", - зазначив він.

За останніми даними, внаслідок влучань загинули три людини, ще 38 - зазнали поранень, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Однак ці цифри не остаточні, адже тривають пошуково-рятувальні роботи. ДСНС, поліцейські, небайдужі мешканці рятують заблокованих людей із квартир та продовжують пошуки тих, хто може бути під завалами. Чотирьох людей вже вдалося врятувати", - написав він у Telegram.

За даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністраці Сергія Лисака, наразі відомо, що серед поранених - семеро дітей. Щонайменше п'ятьох людей госпіталізували у важкому стані, вони перебувають у операційних, написав Лисак у Telegram.

Станом на 22:00 пошуково-рятувальну операцію у Кривому Розі завершили Фото: National Police of Ukraine

Станом на 22:00 пошуково-рятувальну операцію у Кривому Розі завершили, повідомив згодом Лисак. "Надзвичайники обстежили всі квартири понівечених будинків. Врятували дев'ятьох тамтешніх мешканців. Російська атака забрала життя трьох людей. Мої щирі співчуття рідним загиблих. Кількість постраждалих ще уточнюється", - написав він у Telegram.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих у Кривому Розі людей.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України), повідомили у Офісі генерального прокурора України.

Нагадаємо, що війська РФ в ніч на 12 березня завдали чергового удару з повітря по території України, застосувавши загалом 22 безпілотники-камікадзе типу Shahed-131/136, з яких українським оборонцям вдалося збити 17.