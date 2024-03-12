Нічна атака РФ по Україні: збито 17 з 22 запущених "шахедів"

Одразу кілька українських регіонів зазнали атаки БпЛА типу Shahed-131/136. У Генштабі ЗСУ підтвердили збиття 17 з 22 запущених дронів росіян. Крім того, війська РФ скинули бомбу на житлову будівлю в Куп'янську.

Війська РФ скоїли повітряну атаку по території України в ніч на вівторок, 12 березня. Як повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), під час атаки було застосовано загалом 22 безпілотники-камікадзе типу Shahed-131/136, з яких українським оборонцям вдалося збити 17.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про проліт російських дронів над низкою областей, зокрема в південних регіонах, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

По південних регіонах війська РФ били дронами й ракетою

Крім того, у пресслужбі Сил оборони Півдня повідомили , що під час нічної атаки війська РФ застосували для ударів по Херсонській, Миколаївській та Одеській області дрони-камікадзе, а також було випущено одну ракету типу Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. "Підрозділами ППО ціль знищено над морем", - йдеться в повідомленні.

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Щодо атаки дронів, то силам ППО довелося протидіяти їй близько 2,5 години. "8 цілей було знищено: 2 на Херсонщині, 4 в небі над Миколаївщиною, ще 2 вийшли з нашої операційної зони у напрямку Дніпропетровщини, де теж були знищені. Влучань не допущено", - запевнили в пресслужбі Сил оборони Півдня.

Авіабомба влучила в багатоповерхівку в Куп’янську

Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили про ураження російською авіабомбою житлової 5-поверхівки в місті Куп'янськ на Харківщині.

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"Унаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв.м", - йдеться в повідомленні служби.

Повідомляється, що вогонь вдалось загасити, а жертв та постраждалих не виявлено.