Нічна атака РФ: пошкоджена інфраструктура в двох областях

Росія знову атакувала Україну дронами. На Харківщині та Одещині пошкоджена інфраструктура та будівлі.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищила 15 ударних дронів, повідомляють у генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ).

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Зокрема, у ніч на 11 березня Одеса зазнала атаки російських "шахедів" з боку Чорного моря. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, українським силам ППО вдалося збити 10 безпілотників. Однак деякі із запущених БпЛА досягли мети. В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт і кілька адміністративних будівель.

У Харкові "шахеди" вдарили по двох багатоквартирних будинках, будівлі готелю, одному об'єкту інфраструктури, а також будівлі комунального підприємства. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що артилерійським і мінометним обстрілам піддалися населені пункти Харківської області. Унаслідок ударів пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі. Про загиблих і постраждалих не повідомляють.

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