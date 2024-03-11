Нічна атака РФ: пошкоджена інфраструктура в двох областях

Нічна атака РФ: пошкоджена інфраструктура в двох областях11 березня 2024 р.
Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищила 15 ударних дронів, повідомляють у генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ).
Читайте також: Російські обстріли Донеччини: троє загиблих
Зокрема, у ніч на 11 березня Одеса зазнала атаки російських "шахедів" з боку Чорного моря. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, українським силам ППО вдалося збити 10 безпілотників. Однак деякі із запущених БпЛА досягли мети. В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт і кілька адміністративних будівель.
У Харкові "шахеди" вдарили по двох багатоквартирних будинках, будівлі готелю, одному об'єкту інфраструктури, а також будівлі комунального підприємства. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що артилерійським і мінометним обстрілам піддалися населені пункти Харківської області. Унаслідок ударів пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі. Про загиблих і постраждалих не повідомляють.
Читайте також: Лідери ЄС про удар РФ по Одесі: Підлий напад