РФ вночі атакувала Україну "шахедами" і ракетами С-300

Росія випустила по Україні чортири ракети С-300 і 39 БпЛА типу "Shahed". 35 з них вдалось знищити Повітряним силам ЗСУ.

У ніч на неділю, 10 березня, російські війська атакували Україну 39 ударними БпЛА типу "Shahed" та вдарили чотирма зенітними ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині. Про це повідомляють в командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). Безпілотники запускали з миса Чауда в тимчасово окупованому Криму і Приморсько-Ахтарська в РФ.

35 безпілотників вдалось знищити у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

В повідомленні зазначають, що більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, засоби РЕБ.

Натомість у Силах оборони півдня України вранці у неділю повідомили, що підрозділи ППО вночі в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів, які заходили і з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини. "20 БпЛА було знищено, з них 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.

Влучанням одного з дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю, внаслідок чого виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Також влучанням на відкритій території Миколаївщини дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП. Про постраждалих не повідомляється.

У ніч на суботу, 9 березня, російські війська атакували Україну 15-ма ударними безпілотниками типу Shahed, з яких 12 було збито.