Удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох

Удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох13 березня 2024 р.
Кількість жертв атаки РФ по Кривому Рогу 12 березня зросла до чотирьох, повідомив зранку середи, 13 березня, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"На жаль, в наслідок ворожої ракетної атаки в лікарні померла жінка 47 років. Травми були не сумісні з життям. Співчуття рідним та близьким. В лікарні ще шестеро "важких", в тому числі двоє діточок. Лікарі боряться за їхні життя", - написав він у Telegram.
За даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністраці Сергія Лисака, загалом поранення отримали 43 людини, серед яких 12 дітей. "У медзакладах залишаються 20 потерпілих", - написав він у Telegram.
Також унаслідок російського обстрілу, наголосив Лисак, у Кривому Розі пошкоджені два десятки багатоповерхівок, два садочки та дві школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад, а також понівечені авто.
Крім того, за його словами, в області від російських обстрілів вчергове постраждала Нікопольщина. "Під артобстріл потрапили райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади. Побиті три приватні будинки, зупинка транспорту, магазин. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі", - зауважив він.
Нагадаємо, що війська РФ ввечері 12 березня вдарили ракетами по Кривому Рогу. Одна з них влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок, ще одна - у дах п'ятиповерхівки.