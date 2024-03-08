Ракетний удар РФ по Сумах: двоє загиблих, 26 поранених

Внаслідок ракетного удару російських військ по Сумах 7 березня загинули дві людини, ще 26 - зазнали поранень. Шестеро постраждалих перебувають у лікарнях.

Внаслідок ракетного удару військ РФ по Сумах у четвер, 7 березня, загинули дві людини, ще 26 - зазнали поранень, повідомила у п'ятницю, 8 березня, Сумська обласна державна адміністрація (ОДА). Шестеро постраждалих перебувають у медичних закладах.

Внаслідок удару також були пошкоджені приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу, обласного центру крові та будівля СТО.

"На проведення робіт з ліквідації наслідків ракетного удару було залучено 16 одиниць техніки та 92 рятувальники", - йдеться у повідомленні ОВА.

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Напередодні про те, що внаслідок удару по Сумах є не лише поранені, а й загиблі повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Втім тоді жодних інших подробиць він не навів.

Як повідомляли ЗМІ, війська РФ задали ракетного удару по Сумах у четвер близько 14:43, тоді як повітряна тривога в Сумській області була оголошена о 14:36.

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