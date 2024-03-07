Ракета вибухнула в 500 метрах від Зеленського в Одесі - CNN

За даними CNN, лідери України та Греції перебували лише в 500 метрах від місця удару РФ ракетою по Одесі 6 березня.

Російська ракета вибухнула всього за 500 метрів від президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса під час атаки по Одесі в середу, 6 березня. Про це повідомило CNN з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

За словами співрозмовника, супровід, який перевозив лідерів, відчув на собі наслідки удару, і група побачила "грибовидну хмару" диму.

"Зеленський часто здійснює ризиковані поїздки на передову та вітав десятки світових лідерів в Україні протягом понад двох років війни з Росією, але напад у середу може бути одним із найближчих "дзвіночків" для президента", - пише CNN.

Крім того, як зауважує видання, близькість удару до Міцотакіса, лідера держави-члена НАТО, також підкреслює небезпеку таких візитів і "потенційні глобальні наслідки конфлікту". Зеленський у своєму зверненні підтвердив, що бачив удар РФ по Одесі.

За словами Міцотакіса, президент України провів для нього екскурсію південним містом, перш ніж вони почули сирени повітряної тривоги. "Невдовзі, коли ми сідали в наші машини, ми почули сильний вибух, - зазначав Міцотакіс. - Думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут йде справжня війна. Кожен день йде війна, яка зачіпає не тільки фронт, солдатів, вона зачіпає наших ні в чому не винних співгромадян".