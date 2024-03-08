Нічна атака РФ: ППО збила 33 з 37 "шахедів"

Під атакою РФ, зокрема, опинився Чугуїв, де внаслідок ракетного удару постраждали семеро людей. Влучання також зафіксували в інфраструктурний об'єкт на Одещині.

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 8 березня, атакували південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу Shahed. Дрони запустили з Балаклави в окупованому Криму, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

"В результаті бойової роботи збито 33 "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей", - прозвітували у Повітряних силах ЗСУ.

Сім поранених у Чугуєві

Так, внаслідок ракетного удару РФ по Чугуєву, що на Харківщині, постраждали семеро людей, зокрема трирічна дитина. "Постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої потерпілої - поріз ноги, медики надали їй допомогу на місці", - розповіли у Харківській обласній прокуратурі. Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі. За попередньою інформацією, окупанти вдарили ракетою С-300, наголосили у відомстві.

Як уточнили в Силах оборони півдня, підрозділи протиповітряної оборони протягом трьох годин відбивали хвилі "шахедів", що "заходили з різних напрямків і складно маневрували, тероризуючи мирних людей". За їхніми даними, 30 з 33 дронів були збиті саме на півдні - в небі Одещини - 18, Кіровоградщини - 8, та по два на Миколаївщині і Херсонщині.

Влучання в об'єкт інфраструктури на Одещині

Також на Одещині зафіксували влучання в інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано, розповіли в Силах оборони півдня. Ніхто не постраждав.

На Кіровоградщині, за даними глави ОВА Андрія Райковича, внаслідок відбиття нічної атаки РФ постраждалих чи руйнувань немає.

Двоє загиблих у Куп'янську

Крім того, ввечері 7 березня окупанти атакували Куп'янськ, що на Харківщині. Попередньо - з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок удару, за даними глави ОВА Олега Синєгубова, загинули чоловік та жінка, з-під завалів врятувала постраждалого 36-річного чоловіка. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

Зі ствольної артилерії війська РФ вночі вдарили також по Нікопольському району Дніпропетровської області. "Туди прилетіло з десяток снарядів. Під ударом були Мирівська, Марганецька громади та сам Нікополь, понівечені три приватні будинки та господарська будівля. Люди неушкоджені", - написав у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак вранці 8 березня.

Атаки по Херсонщині

За минулу добу під ракетним вогнем РФ, зокрема, була Новоолександрівська громада Бериславського району Херсонщини. За даними глави ОВА Олександра Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема, були пошкоджені три багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю театру та музею, були зафіксовані влучання у газогін, підприємство, магазин, гаражні приміщення та автівки. Також РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури, адмінбудівлі та господарчих спорудах. Через російську агресію п'ятеро людей на Херсонщині дістали поранення за минулу добу.

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