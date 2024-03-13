Війська РФ зруйнували багатоповерхівки в Сумах і Мирнограді

Унаслідок ракетних і дронових атак РФ знищено житлові багатоповерхові будинки в Сумах та Мирнограді. Попередньо відомо про двох загиблих.

Російські війська завдали повітряних ударів по багатоквартирним житловим будинкам у Мирнограді на Донеччині та місті Суми. Про це повідомив у середу, 13 березня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Пізно ввечері ракетою вдарили по Мирнограду на Донеччині, частково зруйнований п'ятиповерховий будинок. Дві людини загинули, їхні тіла деблокували з-під завалів рятувальники. Ще шестеро людей врятовано з-під завалів, з них одна дитина. Четверо осіб поранені", - написав він у Telegram.

Також, як повідомив Клименко, вночі окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Сумах. "Знищено близько півтора десятка квартир, гасіння пожежі триває. Підрозділи ДСНС врятували 10 людей, постраждали щонайменше восьмеро жителів. Серед зниклих безвісти можуть бути ще троє людей", - наголосив він.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, також внаслідок удару є загиблі, однак поки інформація уточнюється. Зазначається, що Суми були атаковані ударними безпілотниками типу "шахед".

Нагадаємо, що війська РФ ввечері 12 березня вдарили ракетами по Кривому Рогу. Одна з них влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок, ще одна - у дах п'ятиповерхівки. Унаслідок цього загинуло четверо людей, а 43 - отримали поранення.